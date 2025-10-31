Dos pequeños de Salas, protagonistas de una prestigiosa revista ganadera con tirada nacional: "Están muy contentos"

José Carlos Fernández es el orgulloso abuelo de Alejandro y Luca, los dos pequeños salenses que protagonizan la portada de la popular revista Frisona Española correspondiente a los meses de septiembre y octubre. Esta publicación, de tirada nacional, está editada por la Confederación de Asociaciones de Frisona Española (CONAFE) y en su edición número 269 ha dado relevancia a la ganadería salense Casa Venturo, por sus buenos resultados en el último campeonato nacional de la raza.

Es la razón por la que los más pequeños de esta explotación de Idarga posan con la flamante Vaca Gran Campeona, Venturo Happen Rosani. "Están muy contentos", señala su abuelo sobre la reacción de los pequeños al verse en esta prestigiosa publicación.

La portada de la revista Frisona del número 269. / Frisona Española

No es la primera vez que la ganadería de Idarga se lleva la portada de Frisona Española, pero quizás esta vez es más especial por dar protagonismo a Alejandro y Luca. Tienen 6 (Alejandro cumple 7 el día 31 de octubre) y 4 años y ya derrochan auténtica pasión por las vacas. De hecho, el mayor fue premiado en el Concurso de Tineo por su destreza como manejador. "Llama la atención porque lo hace como una persona adulta", señala su abuelo.

"A los dos les gusta desde pequeños, desde que nacieron, al pequeño sobre todo", relata José Carlos. No en vano, en cuanto llega del colegio sube para la nave ganadera para coger una cuerda y pasear a algún ternero o vaca que se preste. "Está todo el día con una cuerda en la mano", señala el responsable de la popular ganadería familiar.

¿Hay relevo asegurado? Contesta su abuelo: "El tiempo lo dirá, pero, de momento, ganas ponen".