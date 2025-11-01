Esta es la cifra por la que se vende el antiguo bar Príncipe de Asturias en Salas (con edificio incluido)
El inmueble, de tres plantas, cuenta con una superficie total de casi cuatrocientos metros cuadrados
En la plaza Príncipe de Asturias, en pleno centro de la villa de Salas, se ubica un caserón de tres plantas en cuyo bajo se emplazaba el bar del mismo nombre, cerrado desde hace años. Sin embargo, el local hostelero acaba de salir a la venta junto al resto del inmueble. En total, cuenta con una superficie de 396 metros cuadrados distribuida en tres plantas y se vende por 149.000 euros.
La inmobiliaria madrileña Smart-Estate es la encargada de vender el inmueble, que califica de "interesante propiedad con un gran potencial tanto para vivienda como para inversión". Y añaden: "se trata de un edificio con múltiples posibilidades, ubicado en una zona céntrica y con carácter". En la misma publicación, la firma vendedora deja claro que Salas "está cada vez más de moda" y es "perfecto, tanto para vivir como para invertir".
El bajo donde se localizaba el antiguo bar Príncipe de Asturias cuenta "con paredes de piedra natural que le aportan un aire rústico y auténtico. La firma vendedora considera que este espacio "podría transformarse fácilmente en una acogedora vivienda gracias a su acceso independiente y a un precioso jardín de 185 metros cuadrados".
Junto al antiguo bar está la puerta que da acceso a las dos plantas superiores, cada una con 125 metros cuadrados. "En total, podrían proyectarse hasta cuatro viviendas independientes, ideal para promotores o familias que busquen un espacio común pero con privacidad", añade la inmobiliaria.
