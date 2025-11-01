Salas y La Espina se volcaron con las fiestas de Halloween: disfraces, juegos, concursos y mucho ambiente

Salas disfrutó de una tarde de viernes de miedo. La propuesta de la comisión de fiestas de organizar una fiesta de Halloween tuvo una buena acogida por parte de los vecinos que se animaron a participar con vistosos y terroríficos disfraces, sobre todo, los más pequeños.

Durante toda la tarde hubo talleres para toda la familia, animación infantil y juegos. Además de un concurso de disfraces con premios para el mejor disfraz individual, que se llevó Nicky, la mejor pareja, que fue para Marta y Jimena y el de grupo fue para Carlota, María y Lía.

Puesto de los estudiantes de Salas par recaudar fondos para el viaje de estudios. / Cedida a LNE

Además, en la carpa de actividades situada en la plaza de la iglesia también participaron con puestos de venta para recaudar fondos los estudiantes del instituto, que ofertaron aperitivos para la merienda para conseguir dinero para su viaje de estudios. También hubo un stand para recaudar donativos para la asociación “El Ángel de Javi”.

Concurso gastronómico en La Espina

La asociación de madres y padres de alumnos (AMPA) del colegio rural Eugenia Astur - La Espina organizaron una fiesta de Halloween en la que congregaron a un centenar de personas que se atrevieron a disfrutar de una tarde terrorífica. Los disfraces ambientaron el pabellón cubierto de La Espina donde se instalaron castillos hinchables para los más pequeños y juegos.

El plato ganador en el concurso de La Espina. / AMPA LA ESPINA

Además, se animó a participar a los asistentes en un concurso de platos de Halloween, en los que se podía participar con recetas dulces o saladas. La ganadora del concurso fue Martina Rodríguez Peláez alumna de cuarto de Primaria de La Espina, que presentó un plato dulce que conseguía reproducir fielmente un cerebro ensangrentado.