Cornellana arrasa, Hispano se impone en Salas y La Espina, falla "en la mentalidad y capacidad de reacción"

El Club Deportivo Cornellana firmó una nueva exhibición este fin de semana al imponerse con un contundente 0-6 al Marino de Cudillero en el campo de La Roja. A pesar de las numerosas bajas con las que llegaba el equipo, los de Cornellana mostraron desde el primer minuto su ambición y su excelente momento de forma.

El conjunto visitante salió "con todo" desde el pitido inicial y, cuando apenas se había cumplido el primer minuto de juego, Omar adelantaba al Cornellana con el 0-1 tras la primera aproximación al área, según el diretivo Michel Prieto. El gol "tempranero"marcó el ritmo del encuentro y dejó sin margen de reacción al Marino, que, aunque intentó plantar cara, según los de Cornellana, "se vio completamente superado por la intensidad y el juego coral del Cornellana".

Los goles se fueron sucediendo a lo largo del partido: "Miguel, Adán, Javi, Viti y nuevamente Omar completaron la goleada". Aunque las ocasiones para ampliar el marcador no faltaron, el resultado final se cerró con un rotundo 0-6, celebrado por la numerosa afición desplazada hasta Cudillero para animar a los suyos.

Cinco victorias consecutivas

Con este triunfo, el Cornellana suma ya cinco victorias consecutivas, informa el club, y se mantiene a solo un punto del líder, Los Campos, que visitará Vistalegre el próximo domingo. "Se trata de un equipo fuerte, que todavía no conoce la derrota, pero saldremos con la intención de ganar y colocarnos primeros", apuntan desde el vestuario.

El club hace un llamamiento a su afición para llenar Vistalegre en este importante duelo. "Necesitaremos el máximo apoyo de todos para seguir nuestra racha y alcanzar el liderato", indica Prieto.

El directivo destaca algo más: "El Cornellana demostró una superioridad clara en el campo y se merece todo el reconocimiento. Partidos como este son la muestra de la fuerza del equipo y de la pasión de su afición".

El Hispano se impone en Salas (0-3) en un partido muy igualado

Por su parte, el Hispano se llevó los tres puntos en su visita a Salas, con un marcador de 0-3, en un encuentro que estuvo igualado gran parte del tiempo. La diferencia se resolvió en los minutos finales, gracias a "la mejor pegada del Hispano, que aprovechó las ocasiones decisivas", según el entrenador del Salas, Roberto Balsera.

El equipo del Salas antes del encuentro. / R. B.

Al margen del resultado, Balsera insiste en que esto debe servir como un toque de atención. No debemos buscar excusas en factores externos, sino seguir mejorando semana a semana".

La Espina, poca suerte por Todos los Santos

En cuanto a La Espina, el puente de Todos los Santos no acompañó en el campo de Las Torres, donde el equipo visitante sufrió una dura derrota frente al Pillarno (6-0) en un partido en el que la falta de acierto y de fe terminaron marcando el destino, según la directiva del club salense.

Momento del partido del equipo de La Espina y el Pillarno. / Marta Peláez

El encuentro comenzó con intensidad y numerosas ocasiones a favor del conjunto visitante. Kevin "rozó el gol", detalla el club de La Espina, con un cabezazo que se estrelló en el poste, y poco después Jesús logró enviar el balón al fondo de la red, aunque el tanto fue anulado por mano, añaden las mismas fuentes. En cambio, el Pillarno sí aprovechó su oportunidad: un lanzamiento de falta desviado por la barrera sorprendió a Hugo, que nada pudo hacer para evitar el primer gol de los locales.

Pese al golpe, el equipo no cruzó los brazos: "Jesús volvió a intentarlo con un disparo peligroso, pero la zaga rival despejó el peligro, y en una acción confusa dentro del área, los verdiblancos ampliaron su ventaja". Antes del descanso hubo "hasta tres nuevas oportunidades claras" aunque la portería local parecía repelida por la fortuna.

En la segunda parte, el conjunto de Castrillón firmó el tercer tanto, y poco después una expulsión de Pola, considerada injusta por los visitantes, terminó de inclinar la balanza. A partir de ahí, "el partido se desmoronó". "Pese al esfuerzo de Kevin y Mipi, que trataron de reanimar al grupo, el rival aprovechó su superioridad numérica para redondear el marcador con media docena de goles.

La derrota deja un sabor amargo, pero también "una lección". Desde el vestuario reconocen que el equipo debe "trabajar la mentalidad y la capacidad de reacción" para competir con la solidez que exige la categoría.

El club quiso agradecer a su afición su apoyo incondicional y lanzó un mensaje claro: "Prometemos recuperar la fe que nuestros seguidores nunca pierden".

Los encuentros de los tres equipos protagonistas en Salas reflejan la competitividad de la temporada, con equipos en buena dinámica, pero también con lecciones que tomar para continuar mejorando. La atención ahora se centra en los próximos partidos y en mantener la intensidad y la ilusión de cara a la recta final de la primera vuelta.