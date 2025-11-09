Los mejores corredores de obstáculos del Norte del país reciben sus premios en Salas

Salas acogió a los mejores corredores de carreras de obstáculos del Norte peninsular. La capital salense fue el lugar elegido por segundo año para celebrar la gala "North Finals" en la que se entregarán los premios de la Liga Norte y durante su celebración ya se anunció que el año que viene volverá a ser la anfitriona del evento.

La jornada comenzó con una invitación a conocer lo que son las pruebas de obstáculos, una disciplina deportiva poco conocida, pero de la que Salas puede presumir de acoger una de las dos que se celebran en Asturias, la Salas Lobo Race, que organiza el club Lobo Race OCR, que preside David Pérez. La jornada de puertas abiertas consistió en poder probar a enfrentarse a los diferentes obstáculos de suspensión, situados en el entorno del pabellón de La Veiga, que los corredores tuvieron que sortear tanto en la carrera salense como en la otra que se disputa en Asturias, en Llanera. Una posibilidad que quisieron aprovechar medio centenar de personas que se animaron a probar su resistencia física frente a los obstáculos.

Se trató de una toma de contacto para dar paso a lo que sería la gala propiamente dicha de entrega de los galardones a los mejores de la competición de la Liga Norte, que está compuesta diez carreras repartidas entre Galicia, Cantabria y Asturias, siendo “el mayor circuito territorial de carreras de obstáculos que hay a nivel nacional”, destaca David Pérez.

Se entregaron 12 premios a los mejores de cada una de las categorías “Élite”, “Starters” y por los diferentes grupos de edades.

Al podio se subieron dos corredoras del club salense, la avilesina Lupy Álvarez, que quedó tercera en la categoría "Élite", y Chantal Presas, de Pola de Laviana, que se clasificó la primera en "Starter".

La jornada se cerró con una comida con los premiados en la Sidrería Menéndez de la capital salense, en la que se disfrutó de un menú típico asturiano con fabada y cachopo.

La organización ya está pensando en una nueva edición de Salas Lobo Race que se celebrará el 6 de septiembre y en la que se espera alcanzar la cifra de 500 participantes, tras superar los 300 en la pasada edición.

“La prueba de Salas ha cogido mucha fama a nivel nacional, de la zona norte está entre las tres mejores carreras que hay”, asegura que organizador, que agradece el apoyo que recibe de los vecinos y la buena acogida que tuvo la propuesta, también en el Ayuntamiento que presta su colaboración.