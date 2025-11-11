Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Si haces el Camino de Santiago a su paso por Salas te vas a encontrar mejoras

El alcalde, Sergio Hidalgo, visitó algunos de los puntos de la ruta jacobea donde se llevan a cabo labores de desbroce y de adecentamiento del firme

Por la izquierda, María León, Andrea Mallada, Sergio Hidalgo y Rubén Rodríguez, en uno de los puntos de trabajo del Camino de Santiago en Salas.

Por la izquierda, María León, Andrea Mallada, Sergio Hidalgo y Rubén Rodríguez, en uno de los puntos de trabajo del Camino de Santiago en Salas. / Ayuntamiento de Salas

Christian García

Salas

El Ayuntamiento de Salas sigue adelante con las labores de adecentado y mantenimiento del Camino de Santiago a su paso por el concejo. Sergio Hidalgo, alcalde salense, visitó varios puntos que están siendo intervenidos a lo largo del tramo jacobeo local junto a la gerente de Plan de Sostenibilidad Turística municipal y empleados de la empresa adjudicataria de las obras, Salense. 

En concreto, los trabajos llevados a cabo consisten en una profunda poda de todo el tramo del Camino para facilitar el paso de los peregrinos. A esta actuación se añaden las labores de desbroce que también se está realizando en este proyecto de mejoras y que el Consistorio salense realiza periódicamente a lo largo de año.

Los trabajos de saneamiento incluyen también actuaciones sobre el firme del Camino Primitivo, mediante las cuales se pretende corregir tramos defectuosos que ocasionalmente acumulan exceso de barro y que dificultan el tránsito de peregrinos y visitantes. Del mismo modo, también se está acometiendo la reparación de puentes y la reconstrucción de murias que se encuentran deterioradas.

Estas labores cuentan con una inversión de unos 70.000 euros. Además, el Principado de Asturias también presupuestó en junio una partida de más de 310.000 euros para acometer limpiezas y desbroces así como el perfilado de cunetas y afirmados con zahorra. El presupuesto de la administración regional también incluye intervenciones para la mejora de la seguridad vial en La Espina y La Rodriga.

