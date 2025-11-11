Jornada de goles en el fútbol salense: dos victorias (una con goleada) y una derrota

El Cornellana hizo vibrar al Vistalegre con un partido en el que lo dio todo para llegar a marcar 5 goles al club deportivo Los Campos, el líder invicto de la categoría, que solo logró encajar en la portería local un gol.

“Sabíamos que teníamos que disputar el partido al cien por ciento, sin otro objetivo que la portería contraria y así fue, el equipo salió a tope desde el primer minuto”, resume el presidente del club, Michel Prieto.

En la primera parte los de Cornellana ya lograron marcar la distancia con el rival con un 3-0 que “solo la mala fortuna impidió que la diferencia no fuera aun mayor al llegar al descanso”.

El presidente reconoce que fueron 45 minutos de partido “de lo mejor que se vio en Vistalegre, con todo el equipo a gran nivel y un estelar Andrés, que marcó los tres goles de la primera parte”.

Los Campos salió con más fuerza en el segundo tiempo, pero Prieto subraya que los disparos a puerta del rival se encontraron con “un impecable David que no permitió ningún susto”. Solo lograron meter un gol, que Prieto plantea la duda de si estaba en fuera de juego. En todo caso, los de Cornellana siguieron con su buen juego y marcaron otros dos tantos que pusieron el marcador a 5-1.

El próximo domingo les toca viaja a La Caridad. Un equipo que está haciendo “un inicio de temporada notable y donde no va a ser fácil llevar los 3 puntos, pero somos optimistas y confiamos en nuestro equipo después de seis victorias consecutivas”.

Equipo de Salas que disputó el pasado partido. / Salas CD

El Salas también logró la victoria frente a El Bosco en su campo, con un resultado en el marcador de 2-3. “En la primera parte no tuvimos profundidad suficiente para generar ocasiones de gol, si bien conseguimos adelantarnos en el marcador”, explica el entrenador Roberto Balsera. Mejor fue la segunda parte, donde lograron crear más ocasiones de gol y materializaron dos goles. Fue en los últimos minutos cuando el Bosco metió sus dos tantos.

Balsera reconoce “el gran esfuerzo de los chavales, que lograron una merecida victoria”.

Un momento del partido de La Espina frente al Marino Cudillero. / UD La Espina

La suerte no acompañó a la Unión Deportiva La Espina que registró su primera derrota en casa de la temporada frente al club deportivo Marino Cudillero, con un marcador final de 2-3.

“El Marino arrancó más dominante”, asegura el club, de hecho, fueron los visitantes los que inauguraron el marcador en la primera parte a pocos minutos del descanso.

La Espina salió con más intensidad en la segunda parte, aunque nuevamente el Marino de Cudillero se adelantó en el marcador. Kevin fue el encargado de anotar el primer gol para La Espina, aunque pronto fue eclipsado por el tercero del equipo visitante. Luego fue el turno de Lobato de marcar para el conjunto local, que tuvo posibilidades de lograr el empate, finalmente sin éxito.