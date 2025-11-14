Un restaurante de Salas quiere hacerse con la corona al mejor pote asturiano

Fabas, chorizo, berzas, patatas, morcillas, lacón y agua. Esos son los ingredientes fijos para la elaboración del pote asturiano, tradicional plato de la región que encandila tanto a residentes como visitantes y que es una de las referencias de la comida lenta y a fuego lento. Reconocido como uno de los platos estrella del Principado, este mismo jueves 13 arrancó el concurso nacional de mejor pote asturiano, en el que participan más de 40 restaurantes de la región, entre los que se ubica El Rincón de Salas, único establecimiento del concejo y cuyo responsable, Adrián Valle, mostró su confianza total en su equipo para dar la talla: "Tenemos un personal muy bueno que conforman un equipo ejemplar".

"Somos muy optimistas porque confiamos en el pote de nuestra cocinera, Aurora. Muchos clientes nos han dicho que nuestro pote es de lo mejor que han probado en Asturias", destacó el responsable de El Rincón de Salas instantes previos al inicio del certamen, que se prolongará hasta el 2 de diciembre. Tal y como explicó Valle, la decisión de inscribirse en el concurso nació un par de meses atrás, cuando un autocar repleto de turistas de Jaén optaron por El Rincón para comer. "Dijeron que era espectacular", reconoció Valle, que explicó que, además de la categoría de mejor pote, el restaurante también competirá, entre otros, por el premio a mejor compango.

El pote asturiano de El Rincón de Salas. / C. G.

Tal y como comentó Valle, la confianza del equipo radica en la mano de su cocinera, Aurora García, quien en los últimos días se dedicó a elaborar potes asturianos para conocer la opinión del equipo del restaurante. "Han sido días intensos, pero a la gente le ha gustado bastante", comentó García. Y es que los potes de las últimas fechas, además de para conocer la valoración de los trabajadores, fue valorada por los clientes, que disfrutaron de un pote de concurso en su menú.

Preguntada por sus secretos para elaborar el pote, la cocinera salense explicó que, algunas claves, incluyen cocer la berza durante media hora y, posteriormente, lavarla. "El día antes preparo la fabada", explicó García, que añadió: "Compango, berza, patata y fabada, y luego mi ingrediente secreto, pero eso no lo cuento".

Además, uno de principales argumentos de El Rincón de Salas para hacerse con el galardón es que su pote es un digno representante del concejo, puesto que, tal y como detalló Valle, "casi todos los productos son locales". "Queremos sacar adelante la gastronomía de Salas. Es algo muy importante para el concejo y seguro que en el concurso nos ayudará a llegar lejos", concluyó Valle.

Respecto a las votaciones, serán los propios clientes quienes elegirán los mejores potes asturianos mediante fichas y fotografías. En concreto, se valorará el sabor, el compango, la integración de la faba y el maridaje. Los cinco mejores restaurantes pasarán a la final, que se celebrará en Oviedo el 2 de diciembre.