Salas recuerda al filólogo Daniel García Posada con un seminario sobre vino y literatura grecolatina

Góngora, Quevedo, Sócrates o Fernando Aramburu. Estos fueron algunas de las personalidades mencionadas en el seminario “Filología Clásica y Humanística”, organizado por Sophvm (la Sociedad de Filólogos para las Humanidades) celebrado este viernes 14 de noviembre en el Palacio de Valdés-Salas. El acto fue, además de un espacio formativo para jóvenes investigadores y docentes de filología, una oportunidad para homenajear a Daniel García Posada, profesor asturiano de filología y exmiembro de Sophvm que falleció el pasado mes de junio en Almería a los 44 años. Además de servir de homenaje al docente, el seminario también quiso hacer un guiño a sus intereses, por lo que se centró en la cultura grecolatina y se vinculó al vino y sus referencias en obras literarias de diferentes épocas, regiones y temáticas.

Durante la intervención de apertura, el presidente de Sophvm y doctor de Filología Latina, Miguel Alarcos, señaló sobre García Posada que fue “un latinista con profundas raíces asturianas” y recalcó sus numerosas actividades surgidas “en base a sus grandes ideas”. “Fue un filólogo prometedor que pudo dar grandes frutos y por ello decidimos dedicarle este seminario”, añadió Alarcos, que además recordó la primera vez que visitó Salas, años atrás, fue precisamente con su colega de profesión para unas jornadas sobre Cervantes. Además, la conexión entre la cultura grecolatina y el vino no fue casual, puesto que, tal y como apuntó el presidente de Sophvm, “Daniel era un gran catador y amaba el vino como un asunto grecolatino y filológico”.

El primer ponente fue Ramsés Fernández, ayudante-doctor de Filología Románica en la Universidad de Oviedo. Durante su ponencia “Vino y tradición en la literatura neohelénica”, Fernández repasó “El Geoponikón”, una obra milenaria de Agapios Landos (un monje ortodoxo) que destacó por su uso del griego moderno. Dedicada a la familia Medici de Florencia, Fernández explicó que se trata de un “compendio de saberes tradicionales” sobre agricultura y agrimensura, concretamente sobre el vino, así como de “remedios caseros”. Así, la obra griega aglutina diferentes aplicaciones del vino tanto para el cuidado de los cultivos entre los que destacan la mezcla con cebolla para alejar gusanos de los cultivos o consejos como separar uvas negras y blancas “por no ser compatibles”. Del mismo modo, se plantean “remedios” para facilitar el sueño o repeler parásitos. Además, durante la ponencia, uno de los asistentes señaló que el texto es hoy día estudiado por los enólogos para aplicar muchas de las recomendaciones del autor. Por otro lado, Fernández también destacó que la última parte de la obra se centra en “conjuros y oraciones” que denotan la relevancia de la religión en la Grecia de la época.

Y de Grecia, el Seminario viajó hasta el País Vasco de la mano de Patricia Suárez, vicepresidenta cultural y portavoz de Sophvm y profesora ayudante en la facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Oviedo. Con su ponencia “Vino de Ítaca a Euskadi: ecos del héroe clásico en Aramburu”, Suárez trató la representación del “héroe” en la obra “Hijos de la fábula” del escritor donostiarra, en la que dos jóvenes vascos, recién incorporados a ETA en pleno desmantelamiento de la banda terrorista, son abandonados por la misma en Francia y deciden emprender su propia lucha armada. Tal y como señala Suárez, Aramburu introduce el vino en la obra y este adopta un matiz de símbolo en tránsito, una “gesta que no llega” así como “una señal de que su aventura es imaginaria y que está consumida en el límite de lo que pudo ser y no fue”. Durante su ponencia, Suárez hace una semejanza entre los dos antagonistas y Don Quijote y Sancho Panza, concretamente en una escena en la que ambos “simulan pelear con armas pero son palos”. Así, Suárez los describe como “hijos de la fábula y el mito”. “Aramburu convoca al héroe para pervertir su figura. Dos jóvenes se encuentran en un viaje que no existe, en una Euskadi que es un territorio fragmentado en el que el vino, en lugar de como celebración, se convierte en símbolo de amargura”, detalla Suárez, que añade que la “aspiración heroica vuelve a una dimensión humana y el sujeto intenta construir un relato en un tiempo en el que los mitos no prometen la salvación”.

El último conferenciante fue Juan Álvarez, doctorando de la Universidad de Valladolid, gongorista y poeta. Durante su ponencia “Poesía y Verdad, el Siglo de Oro y sus odres de vino”, el investigador leonés centró la atención en el uso del vino en los escritos de algunos de los autores más reconocidos de la literatura española como Góngora y Quevedo. Concretamente, Álvarez repasó textos en los que Góngora “atacó” a su eterno rival. Entre otras, señaló la labor de Quevedo como traductor de obras griegas y lo hizo a través del vino, con textos en los que “le llama borracho” además de hacer referencia a su cojera. “Góngora juega con que Quevedo no sabe griego, algo que no es verdad, pero señala que sus versos son flojos”, comentó el doctorando, que repasó otras referencias a la afición por el vino por parte del escritor madrileño, llegando a utilizar incluso la forma de bota de la península itálica, con la que llegó a hacer referencia a los recipientes de cuero para el vino. Además, Álvarez también recordó que, en numerosas obras españolas, el vino tiene una gran relevancia, como en “El Lazarillo de Tormes” o “La Celestina”.