Primer liderato para el Cornellana tras una remontada "in extremis" en La Caridad

Partido de infarto para el Cornellana, que este fin de semana firmó la remontada de la jornada tras lograr dos goles en los últimos cinco minutos contra La Caridad, que se adelantó en el marcador en el minuto 54. Dos goles de Álex y Omar, en el 84 y en el 89, colocan por primera vez en la historia como líderes de su categoría al club salense, que lleva ya siete victorias consecutivas en el arranque de la temporada.

"Salimos fuertes, dominando el partido y creando ocasiones", destacó el presidente del Cornellana, Michel Prieto, que lamentó que a partir del cuarto de hora "La Caridad niveló el partido a base de presión y juego duro".

Tras el descanso, al que ambas escuadras llegaron con empate en el marcador, La Caridad no tardó en hacer el primer gol del encuentro a los 9 minutos del segundo tiempo. A partir de ahí, el Cornellana empezó a hacer cambios. Tras un reajuste táctico, el club empezó a asumir riesgos y se tradujo en los dos goles que lograron llevar los tres puntos a casa. Finalizado el tiempo reglamentario, el árbitro añadió nueve minutos pero el marcador no se movió.

"Este equipo demuestra que sabe ganar cuando juega bien, pero también cuando sufre como hoy", destacó Prieto, que tras la victoria que les sube a lo más alto de la clasificación, puso la mirada en el siguiente encuentro contra el filial del Llaranes. "Ahora toca preparar el próximo partido en Vistalegre pensando en volver a ganar y mantenernos en esta primera posición", concluyó el presidente de Cornellana.

Salas se asegura la victoria en casa

Más ajustado estuvo el partido en Salas. Los locales, que recibían al Versalles, lograron asegurar los tres puntos tras un ajustado 2-1 engañoso tras un encuentro con un amplio control local. El Salas, que logró el primer tanto del partido, vio como los visitantes hicieron el tanto del empate antes del descanso. Tras una primera parte marcada por el dominio local, ambos conjuntos fueron a sus vestuarios.

El segundo tiempo, como el primero, siguió la misma tónica. El Salas seguía dominando el encuentro y generando ocasiones. Un ataque tras otro llevó al segundo tanto del local y último del encuentro entre dos conjuntos que, si todo va según lo previsto, pugnarán por subir de categoría.

Once inicial del Salas contra el Versalles. / Salas CD

"Son tres puntos que refuerzan la moral del equipo frente a un rival que estará en la lucha por los puestos de ascenso", señaló Roberto Balsera, entrenador salense, al final del encuentro. "Seguimos creciendo semana a semana. Los chavales están enchufados y eso se nota a la hora de competir", concluyó el míster, que se mostró muy satisfecho con la actitud de sus pupilos.

Pinchazo de La Espina en Corvera

Más fútbol que resultado. Ese podría ser el resumen de La Espina contra Los Campos, que se impuso a los salenses por un contundente 3-1.

Tras el pitido inicial, los locales apostaron por un juego de combinación que, de partida, no parecía poner en complicaciones a la zaga de La Espina. La primera ocasión para los salenses llegó en las botas de Pelayo, que tras zafarse de dos defensas rivales, armó la pierna para un disparo que se fue ligeramente desviado. Poco después, Orduán levantó al público de sus asientos con un disparo que se estrelló en la cruceta de la portería.

Un instante de partido de La Espina contra Los Campos. / UD La Espina

Con las mejores ocasiones para los salenses, Los Campos apostó por la efectividad. A la media hora de partido llegó el primer gol en el primer tiro a puerta de los locales. "Aún quedaba mucho tiempo pordelante y seguimos insistiendo para volver a equilibrar la balanza", destacaron desde La Espina.

Con 1-0 en el marcador llegó el tiempo de descanso. Iniciado el segundo tiempo, el partido empezó a subir revoluciones. Pola logró salvar un gol para los corveranos con un gran esfuerzo para sacar el balón de la línea de meta. Poco después llegó la réplica de La Espina. Tras un despeje del guardameta local a un disparo de Miguel, Toni, desde segunda línea, estuvo a punto de marcar con un remate que se fue por encima del larguero.

Poco después, tras un error defensivo, Los Campos hizo el 2-0. Minutos después, Kevin volvió a meter a los salenses en el partido tras una buena combinación con Lobato. Sin embargo, la eficacia corverana volvió a aparecer y Los Campos logró el tercero.

"Pese a la derrota, estamos orgullosos de la actitud del equipo, que no dio nada por perdido. Trabajo y confianza y pronto el viento soplará a nuestro favor", comentaron desde La Espina.