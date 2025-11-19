Si buscas trabajo en Salas, estas ofertas te interesan (son cinco contratos de seis meses a un año)

El Ayuntamiento de Salas acaba de publicar recientemente dos ofertas de empleo cuyo plazo de presentación de solicitudes finalizan, en ambos casos, el 28 de noviembre. En total, se ofertan cinco puestos de trabajo.

Por un lado, el Consistorio ha publicado un puesto de trabajo para un técnico en electromecánica de vehículos móviles destinado a aspirantes de entre 16 y 30 años. La duración del contrato es de un año y para poder acceder al puesto es necesario estar en posesión del título de Ciclo Formativo de Grado Medio "Electromecánica de Vehículos Automóviles".

Por otro lado, a fecha de inicio del contrato, será necesario que el candidato esté inscrito como beneficiario en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil; estar inscrito como demandante de empleo no ocupado en cualquier oficina de Servicio Público de Empleo del Principado.

Además, el Consistorio ha sacado otra oferta de empleo. En este caso, se trata de un puesto como peón de jardinería, dos como peones de construcción y uno de administrativo. En el caso del peón de jardinería, del administrativo y de uno de los peones de construcción, la duración del contrato es de un año, mientras que para el peón de construcción restante, la duración es de seis meses.

Parados de larga duración

Para poder optar a estos empleos, los candidatos deben estar registrados como parados de larga duración (no haber trabajado más de 93 días en los doce meses anteriores al 12 de agosto del presente año) o, en su defecto, ser personas en situación de exclusión social. Además, tampoco podrán incurrir personas perceptoras de prestación por desempleo de nivel contributivo.

Además, deberán de estar inscritas como demandantes de empleo no ocupadas, formalizar el compromiso de seguir el itinerario personalizado de inserción y contar con la titulación necesaria para el puesto de administrativo.