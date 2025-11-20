Salas conmemorará la lucha contra la violencia machista con teatro y talleres familiares
El instituto Arzobispo Valdés-Salas acogerá la obra "Y yo la quería", en la que se muestran escenas de casos de violencia de género para concienciar a los más jóvenes
El próximo martes 25 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, fecha elegida para impulsar la lucha contra la violencia de género y su erradicación. Para este año, el Ayuntamiento de Salas ha programado una jornada de actividades que dan comienzo por la tarde y que están orientadas a todas las edades.
Una de estas actividades es un taller creativo intergeneracional, que dará comienzo a las 17.00 horas en la carpa instalada en la plaza de la colegiata, y en el que se pretende atraer a familias para componer un lienzo que conmemore la esencia del día internacional. Ana Pérez Feito, vicealcaldesa de Salas, señaló que, tras elaborarse el lienzo, tocará decidir la ubicación en la que se colocará la obra.
Por otro lado, el 25N también buscará la concienciación de la lucha feminista a través de las artes escénicas. En este caso, se celebrará una obra de teatro, con temática de violencia de género, en la que se representarán escenas de diferentes casos de violencia machista. Esta representación, titulada "Y yo la quería", tendrá lugar en el salón de actos del instituto Arzobispo Valdés-Salas y contará con la asistencia de alumnado del centro educativo.
"Es importante trabajar con la infancia y con la adolescencia sobre este tema y, por ello, vamos a centrarnos principalmente en los jóvenes", declaró Feito.
