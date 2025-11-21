Salas llega a su visitante 9.000: una pareja de valencianos se lleva la sorpresa en su primera visita al concejo
"Lo recomendaríamos, cualquier rinconcito de Asturias es una pasada", señalan los turistas, que reciben varios obsequios
Salas ha batido su récord histórico de visitantes alcanzando la cifra de 9.000 personas registradas este año en la oficina de turismo. La valenciana Raquel Serrano se llevó la sorpresa y se mostró encantada de conocer la villa, que recomendará a sus conocidos. "Recomendamos Salas y, en general, cualquier rinconcito de Asturias porque es una pasada", señaló la agraciada, Raquel Serrano, entrevistada junto a su marido (él fue el visitante 9001) por los técnicos de turismo del concejo.
Ambos se alojaron en Salas, una parte de Asturias que aún desconocían: "Ha sido casualidad, estaba lloviendo y se nos ha ocurrido venir. De momento muy bien, hemos estado en un par de sitios y nos ha gustado". Los valencianos se mostraron especialmente encantados con la visita a la Torre Valdés-Salas, joya patrimonial del concejo. "Es una pasada, realmente muy bonita", añadió Serrano.
Por convertirse en el visitante 9.000, el matrimonio se llevó un pequeño obsequio: el libro del concejo "Salas: Historia y futuro", una taza y una bolsa con la nueva marca turística del concejo, además de un folleto con la red ciclo-senderista del municipio. El técnico de turismo, Roberto Carneado, atendió a la pareja en compañía de Virginia Peña, alumna en prácticas de la oficina salense.
El récord anual de visitantes se cifraba en los 8.520 alcanzados el año pasado. El consistorio se muestra satisfecho por superar la marca histórica y por el hecho de que su trabajo para dar a conocer el concejo siga dando frutos.
