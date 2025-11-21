Salas sigue adelante con la mejora de las carreteras del concejo: estas son las nuevas actuaciones
Folguerinas, Faxas y Fresnedo han sido las últimas ubicaciones en las que el Consistorio ha llevado a cabo labores de mejora del pavimento
El alcalde de Salas, Sergio Hidalgo, visitó recientemete el entorno de Folguerinas, Faxas y Fresnedo, donde el Consistorio ha llevado a cabo labores de reparación y mejora del pavimento existente mediante aglomerado en caliente. Con estos trabajos, se dota a las carreteras de un material que destaca por su durabilidad, resistencia y adaptabilidad.
Además, desde el Ayuntamiento se destacó que los lugares recientemente restaurados serán, de nuevo, intervenidos mediante diferentes proyectos destinados a la mejora de las infraestructuras.
Estos trabajos se suman a los que se están realizando también en el Camino de Santiago a su paso por el concejo. Entre otros, se están llevando a cabo labores de desbroce de forma periódica así como saneamiento de los caminos, en los que se pretende corregir tramos defectuosos que pueden llegar a dificultar o impedir el tránsito de los peregrinos, hasta la reparación de puentes y reconstrucción de murias deterioradas.
Además, el Principado también se sumó al mantenimiento con 310.000 euros de presupuesto, además de los 70.000 euros invertidos por el Consistorio salense para las labores ya señaladas.
