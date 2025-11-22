Sandra sabe que el maquillaje te puede cambiar el humor y esta es su propuesta desde Salas

A Sandra García le gusta el maquillaje desde pequeña. Una tía suya es esteticista en Gijón y desde bien niña está familiarizada con este oficio de embellecer al cliente. Estudió Peluquería y Estética y también se formó en Comercio. Tras años trabajando en un supermercado, esta gijonesa de 39 años dio un giro total a su vida cuando se mudó a Salas por amor. Y desde el concejo salense está resucitando su "pasión" por el maquillaje y la estética con una novedosa propuesta que va desde talleres de maquillaje a un glitter bar para montar en todo tipo de eventos.

"El maquillaje es una cosa que te sube la moral. Si tienes un mal día, te das una capa de chapa y pintura y todo mejora", relata la gijonesa, que está dándose a conocer bajo la marca "Make up glam by Sandra". En su cartel promocional explica que compagina el maquillaje de novia e invitadas con el maquillaje social para eventos y el glitter bar "ideal" para fiestas bodas o celebraciones.

Un cambio por amor

Pero volvamos al inicio. Sandra García conoció Salas en 2021. Vino para correr una carrera de monte y allí conoció a su pareja, que tiene familia en el concejo. Aunque se considera urbanita, está muy a gusto en el concejo y solo echa en falta un mejor servicio de transporte público. "Venirme a Salas fue un cambio grande, pero el concejo tiene muchas posibilidades", señala.

El caso es que el amor la trajo a Salas y el cambio conllevó una transformación vital importante. Pidió una excedencia en su trabajo en Gijón y se reinventó en el entorno rural. "Es como que me di la oportunidad de recuperar cosas que siempre quise hacer, pero que en la ciudad y con un trabajo monótono no puedes. Fui desempolvando mis conocimientos en estética y recliclándome y también haciendo nuevos cursos", relata la profesional de Gijón.

Sandra García en su puesto de maquillaje, el pasado verano. / R. T. C.

Aunque primero empezó haciendo pintacaras en las animaciones infantiles de las fiestas del concejo, se le ocurrió que el glitter bar tendría buen encaje en las fiestas, pero para todos los públicos. Este verano puso su puesto en las fiestas del Bollo y también en las de Láneo y fue un éxito. "Resultó rompedor tanto para chicas como para chicos, que, al principio, son más reticentes, pero cuando lo descubren, les encanta", señala Sandra García sobre su puesto de purpurina, brillantes y tatuajes de agua que encaja como complemento de cualquier fiesta.

"Al final, es un rincón para fantasear y ser lo que quieres. Yo tengo mucho material y es una manera de darle uso", relata la gijonesa que tiene también un empleo como promotora de alta cosmética o beauty advisor. Además del glitter bar en eventos, también ofrece talleres de maquillaje para grupos, ya sea para cumpleaños, despedidas o cualquier otra propuesta. "Yo pongo el material y se trata de pasar un rato entretenido con el maquillaje", señala García.