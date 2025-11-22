Sandra sabe que el maquillaje te puede cambiar el humor y esta es su propuesta desde Salas
La gijonesa está afincada en el concejo salense donde quiere dar a conocer su proyecto centrado en todo tipo de eventos
A Sandra García le gusta el maquillaje desde pequeña. Una tía suya es esteticista en Gijón y desde bien niña está familiarizada con este oficio de embellecer al cliente. Estudió Peluquería y Estética y también se formó en Comercio. Tras años trabajando en un supermercado, esta gijonesa de 39 años dio un giro total a su vida cuando se mudó a Salas por amor. Y desde el concejo salense está resucitando su "pasión" por el maquillaje y la estética con una novedosa propuesta que va desde talleres de maquillaje a un glitter bar para montar en todo tipo de eventos.
"El maquillaje es una cosa que te sube la moral. Si tienes un mal día, te das una capa de chapa y pintura y todo mejora", relata la gijonesa, que está dándose a conocer bajo la marca "Make up glam by Sandra". En su cartel promocional explica que compagina el maquillaje de novia e invitadas con el maquillaje social para eventos y el glitter bar "ideal" para fiestas bodas o celebraciones.
Un cambio por amor
Pero volvamos al inicio. Sandra García conoció Salas en 2021. Vino para correr una carrera de monte y allí conoció a su pareja, que tiene familia en el concejo. Aunque se considera urbanita, está muy a gusto en el concejo y solo echa en falta un mejor servicio de transporte público. "Venirme a Salas fue un cambio grande, pero el concejo tiene muchas posibilidades", señala.
El caso es que el amor la trajo a Salas y el cambio conllevó una transformación vital importante. Pidió una excedencia en su trabajo en Gijón y se reinventó en el entorno rural. "Es como que me di la oportunidad de recuperar cosas que siempre quise hacer, pero que en la ciudad y con un trabajo monótono no puedes. Fui desempolvando mis conocimientos en estética y recliclándome y también haciendo nuevos cursos", relata la profesional de Gijón.
Aunque primero empezó haciendo pintacaras en las animaciones infantiles de las fiestas del concejo, se le ocurrió que el glitter bar tendría buen encaje en las fiestas, pero para todos los públicos. Este verano puso su puesto en las fiestas del Bollo y también en las de Láneo y fue un éxito. "Resultó rompedor tanto para chicas como para chicos, que, al principio, son más reticentes, pero cuando lo descubren, les encanta", señala Sandra García sobre su puesto de purpurina, brillantes y tatuajes de agua que encaja como complemento de cualquier fiesta.
"Al final, es un rincón para fantasear y ser lo que quieres. Yo tengo mucho material y es una manera de darle uso", relata la gijonesa que tiene también un empleo como promotora de alta cosmética o beauty advisor. Además del glitter bar en eventos, también ofrece talleres de maquillaje para grupos, ya sea para cumpleaños, despedidas o cualquier otra propuesta. "Yo pongo el material y se trata de pasar un rato entretenido con el maquillaje", señala García.
- La Guardia Civil vigila los maleteros de los asturianos en busca del spray obligatorio: hasta 200 euros de multa
- Conmoción en Oviedo: fallece el hombre de 36 años herido tras golpearle una rama en el cuello
- La localidad asturiana que busca desbancar a Vigo y va más allá de las luces y el árbol de Navidad con el estreno de un 'cielo' en plena calle: 'Una atmósfera envolvente, luminosa y ligera
- El primer gran temporal del otoño obliga a usar cadenas en cinco puertos de montaña de Asturias y Pajares ya está cerrado para camiones
- Nuevo accidente minero en Asturias: al menos dos atrapados en Cangas del Narcea tras un derrumbe
- La primera gran nevada del otoño en uno de los techos de Asturias: cinco centímetros de nieve, niños sin colegio y los ganaderos guardan las vacas hasta primavera
- El revolucionario sistema para la movilidad en Oviedo que llevará a los pacientes hasta la puerta del HUCA sin mojarse
- La queja de varias familias de Pola de Siero: 'Nuestros niños también quieren hacer kárate, no solo la nueva Pitufina