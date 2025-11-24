Una carrera de montaña solidaria y con sorpresas: así fue el Trail Virgen del Viso de Salas que reunió a más de 200 corredores

Más de 200 corredores participaron en el Trail Virgen del Viso que organiza el club Ludus Team. Los participantes llegaban sobre todo de Asturias, pero también de Galicia, Madrid y León y pudieron disfrutar de un recorrido de 13 kilómetros y unos 1.600 metros acumulados de desnivel.

La salida de la carrera fue en la plaza del Ayuntamiento y la meta se encontraba en el santuario del Viso, que da nombre a la prueba deportiva. Los ganadores absolutos de la carrera fueron Pablo García y Eva Álvarez, les siguieron en segundo puesto en cada categoría, Carlos Fernández y Cristina Llano, y, el tercer puesto fue para David Mayo y Ainara Rodríguez, todos ellos asturianos.

Además, la prueba contó con una modalidad de “Andarines”, que salió también de la plaza del Ayuntamiento unos minutos más tarde y que contaba con ocho kilómetros de longitud.

Además de disfrutar del deporte en la montaña, esta prueba tiene un componente solidario. En esta edición, el trail se sumó al movimiento internacional “Movember”, cuyo objetivo es concienciar sobre el cáncer de próstata y testicular. Por lo que la organización realizará una donación a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

Un recorrido con premios ocultos

La parte lúdica de la prueba deportiva consistió en que los corredores se encontrasen con los regalos escondidos en el recorrido, entre ellos un jamón que se llevó el corredor Santi Gutiérrez, que en sus redes compartió un vídeo en el que se le podía ver cantando mientras utilizaba el jamón como guitarra y seguía corriendo. “Buen humor, buen rollo y un premio que pesa… Pero se disfruta”, señalaba en sus redes.

Otras de las sorpresas escondidas eran café, los dulces carajitos del profesor y un cucurucho de chucherías.

Una yincana histórica

Como novedad este año, Ludus Team y la Ofician de Turismo de Salas, organizaron una yinkana histórica por la villa pensada para los acompañantes de los corredores y con el objetivo de promocionar los negocios, comercios y productos de la zona.

Desde el Ayuntamiento de Salas agradecen al club organizador el haber realizado un “trail de diez”, que en la parte de “Andarines” contó con la participación el alcalde, Sergio Hidalgo. Además, anuncian que, siguiendo el fin solidario que persigue esta prueba deportiva, desde el Ayuntamiento, durante las navidades se seguirá recaudando dinero para la Asociación Española contra el Cáncer a través de la colocación huchas en los negocios que quieran participan, así como en la carrera de San Silvestre.