Si tienes un negocio y te interesa saber en qué puede ayudarte la Inteligencia Artificial no te debes perder esta formación en Salas
El gerente de sombrerería Albiñana, Luis Bobes Cuesta, impartirá este curso de la Cámara de Comercio de Oviedo
La Cámara de Comercio de Oviedo organiza en Salas el curso sobre Inteligencia Artificial dirigida a los pequeños negocios. La cita será a las ocho de la tarde en la casa de cultura salense y correrá a cargo de Luis Bobes Cuesta, gerente de la sombrerería Albiñana, consultor y formador de Comercio minorista.
"Inteligencia Artificial generativa para pequeños negocios", es el título de la formación que comenzará con una introducción a la IA para saber qué es y cómo funciona. A continuación se hablará de ChatGPT y sus diferentes versiones, así como de sus aplicaciones prácticas en el día a día de un negocio.
Luis Bobes descubrirá a los asistentes el potencial de los GPTs personalizados, así como el proceso de creación de uno propio para generar contenido en redes sociales. En la jornada se hablará de otras herramientas de IA y del proceso para desarrollar una campaña de marketing con ellas.
La Cámara de Comercio explica que la asistencia es gratuita hasta completar aforo, si bien es necesaria la inscripción previa.
