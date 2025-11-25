La arqueología megalitica, Fernán Coronas y el prerrománico: los grandes proyectos que definirán el año de la Fundación Valdés-Salas
La entidad publicará las investigaciones realizadas durante los siete años de excavaciones en los dólmenes salenses de la Cobertoria y Penausén
La Fundación Valdés-Salas finaliza 2025 con varios de sus proyectos a punto de ver la luz. Uno de los más relevantes será la publicación del libro en el que se recogen las investigaciones que se hicieron en los dólmenes de Salas de la Cobertoria y Penausén.
“Fueron excavaciones que se desarrollaron durante siete años y lo que se va a publicar es un resumen que pondrá al día las investigaciones realizadas en arqueología megalítica en la zona noroeste de España”, detalla Isidro Sánchez, presidente de la Fundación Valdés-Salas, que celebró el pasado viernes su reunión de final de año del patronato, en la que analizaron las actividades realizadas durante el año y el programa que está previsto para 2026.
En el caso de los trabajos de excavación de los dólmenes, además de la publicación, la fundación también prevé llevar a cabo la señalización de los mismos durante el próximo año.
Otras publicaciones que verán la luz próximamente serán dos libros sobre la obra del Padre Galo, que firmaba como Fernán Coronas. “Se ha hecho un trabajo de digitalización de toda la obra y vamos a publicar dos libros con parte de esa obra organizada”, detalla Sánchez, que añade que en Luarca además se va a hacer un recorrido botánico basándose en información de la base de datos del Padre Galo (Cadavedo, 1884-Luarca, 1939) que se realizará en la Fonte Baxa de Luarca.
Además, está a punto de finalizar el proceso de restauración de la Virgen de Bebares del Museo de Arte Sacro de Tineo, que comenzó en julio. “La restauración se está realizando con el apoyo del Banco Sabadell y una vez finalice se devolverá a Tineo y se hará una presentación para que la gente la vea”.
También siguen trabajando en la finalización del proyecto del Centro de Documentación sobre el Prerrománico basado en el archivo documental y fotográfico de Lorenzo Arias, experto en arte altomedieval asturiano.
- Así afecta a Asturias el nuevo límite máximo de 100 kilómetros por hora en autopistas y autovías que ha implantado la DGT
- La Guardia Civil vigila los maleteros de los asturianos en busca del recambio o 'galleta' obligatorio: hasta 200 euros de multa
- Rally nocturno (e ilegal) en la nieve, los vecinos alertan de carreras clandestinas en la urbanización de la estación de Pajares: 'Un día puede haber una desgracia
- El nuevo foco de venta de droga en Oviedo preocupa a los vecinos: este es lugar donde los 'camellos' se encuentran más cómodos en la ciudad
- Marcos Álvarez, el trabajador que salvó la vida en el accidente de la mina de Vega de Rengos es concejal de Degaña
- Un 'chaval divertido' que regresó esta misma semana al trabajo tras una baja: así era el cangués Óscar Díaz (32 años), una de las víctimas en Vega de Rengos
- El primer hotel 5 estrellas 'Gran Lujo' de Asturias está en un pueblo de cerca de 70 habitantes, rodeado de prados y vistas a los Picos de Europa
- Posada de Rengos llora, en una multitudinaria despedida, al minero cangués Óscar Díaz, fallecido este viernes: 'Es injusto, era muy joven; le gustaba mucho vivir aquí y la mina