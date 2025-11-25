Gran goleada del Salas este fin de semana frente al San Fernando: “Fuimos claros dominantes durante los 90 minutos”
El Cornellana también logra la victoria por un gol contra el Llaranes, mientras que La Espina perdió en casa ante La Caridad
Nueve goles son los que marcó el Salas en la portería del San Fernando este fin de semana, en un partido que se jugó en avilés, en el estadio La Luz. Los de Salas fueron los “claros dominantes del partido durante los 90 minutos”, con gran acierto en la portería contraria y logrando que en la suya no entrase ningún balón.
Los artífices de los goles fueron Luis, que abrió el marcador a los diez minutos de partido y logró marcas tres goles. Otros tres los encajó Enol Viejo, dos fueron de José Camilo Ramírez y uno de Sergio López.
“Estoy muy contento por la imagen del equipo, que sigue creciendo semana a semana”, destaca su entrenador, Roberto Balsera, que asegura que “todos los jugadores están rindiendo a un gran nivel, lo cual es fundamental para alcanzar el objetivo”.
Victoria del Cornellana
El Cornellana se enfrentó al Llaranes C.F B en casa, en el campo Vistalegre logrando una victoria por un gol, el único del partido, que marcó Ángel Colao en el minuto 27.
“Saltamos fuerte al campo y enseguida tuvimos un par de ocasiones claras de gol que no conseguimos materializar”, analiza el club, que asegura que el Llanes “se organizó y consiguió neutralizar nuestro juego a base de intensidad, consiguiendo que en ningún momento nos sintiéramos cómodos en el campo”.
A pesar de ello, Colao consiguió marcar el gol antes del descanso, el que acabaría siendo el único del partido.
El Cornellana jugará el próximo domingo en Tapia de Casariego ante un equipo que reconocen “complicado”. “Está en puestos de play-off e intenta mantener el liderato”, analizan.
Derrota para La Espina
El equipo de La Espina no pudo llevarse la victoria en un partido que disputó en su campo, el Nuevo Ranón, en una fría jornada que arrancaron con un emotivo minuto de silencio en recuerdo de los dos mineros fallecidos en Vega de Rengos, en Cangas del Narcea.
El equipo reconoce que dos lesiones en el inicio del partido de los jugadores Jose y Pola “nos puso cuesta arriba el partido nada más empezar”. A pesar de ello, aseguran que lograron llevar la iniciativa durante todo el primer tiempo. Sin embargo, un gol en propia puerta del equipo local abrió el marcador.
“En el segundo tiempo, los franquinos metieron una marcha más y se hicieron dueños del partido”, reconoce el club. Y en el minuto 73 el jugador franquino Pablo López marcó el segundo gol para La Caridad.
