De los escaparates a redes sociales: la IA ofrece nuevas oportunidades a los pequeños negocios de Salas

La inteligencia artificial, sea cual sea su ámbito de aplicación, ya es una realidad. Las nuevas "apps" disponibles permiten crear fotografías hiperrealistas, canciones a partir de textos elaborados por uno mismo u ofrecer no solo respuestas sino las fuentes en las que podemos contrastar dicha información. Todo esto, además de para aplicarlo en la vida cotidiana, sirve para llevarlo al ámbito laboral, tal y como expuso en Salas Luis Bobes Cuesta, gerente de la sombrerería Albiñana de Oviedo, consultor y formador de comercio minorista. Este martes impartió en la Casa de la Cultura de Salas una ponencia -organizada por la Cámara de Comercio de Oviedo- sobre el impacto y modos de uso de las inteligencias artificiales en los comercios minoristas.

La conferencia, que contó con la asistencia de 25 personas, no solo sirvió como una introducción a la inteligencia artificial en los negocios, sino a su aplicación en diferentes aspectos, desde la generación de ideas para escaparates hasta para la creación de contenido para redes sociales, pasando por organización y gestión de la documentación del comercio. Sin embargo, según declara Bobes Cuesta, la IA es aún un elemento "ajeno" para los pequeños empresarios. "La inteligencia artificial es la gran desconocida del momento", confiesa el empresario, que afirma que "aún hay muy pocos negocios que la estén aplicando" pese a que "la gente habla de ella, escucha las posibilidades que da pero la aplicación es prácticamente nula".

"Todo lo que quieras"

Esta situación contrasta con la de la minoría de comercios que emplean la IA, como es el caso de Sombrerería Albiñana, donde Bobes la aplica a diversas áreas de su negocio, tanto para la creación de bocetos de escaparate, contenido para las redes sociales o la gestión de documentos -este último es, además, un apartado que el empresario destacó como de uso diario para llevar al día el negocio-. Así, Bobes señala que ChatGPT "te da todo lo que quieras", aunque matiza que hay que tener siempre en la cabeza que "estás hablando con una máquina, con mucha información y datos, con la que hay que saber comunicarse para obtener lo que realmente queremos". En ese sentido, el gerente de Sombrerería Albiñana señala que un ámbito "muy interesante" para el uso de esta "app" es conocer el histórico de ventas anual: "ChatGPT te hace un análisis de la rotación del producto, la demanda por tallas, los modelos más vendidos... Toda la información que te llevaría días u horas en analizar, la IA lo hace en segundos".

"Demasiado aduladora"

Sin embargo, el ponente señaló que ChatGPT es, como otras aplicaciones de IA, "demasiado aduladora" además de que tienden a "darte la razón siempre". Por eso mismo, Bobes recomendó Claude, una inteligencia artificial "más dura en sus análisis y más real en sus resultados".

Del mismo modo, Bobes apunta a otros aspectos interesantes de la IA, como la creación de imágenes, videos o música. Entre estas, destacó Nano Banana, la cual definió como "una maravilla" que él mismo emplea en su negocio. También destacó Midjourney, también de generación de imágenes; Suno, para la creación de música; o Freepik, la cual permite acortar el tiempo de montaje de videos. De hecho, sobre Midjourney, Bobes destacó que utilizaron esta IA para diseñar el fondo de su escaparate de Navidad. "Es muy útil para revisar diferentes propuestas e incluso para que te dé la idea clave del diseño", añadió Bobes.

Inversión mínima

Por todo ello, el ponente especializado en IA llamó a los empresarios a "creer realmente en el uso de esta tecnología" y a invertir en estos programas, puesto que, pese a que en su mayoría son gratuitas "hay que hacer una inversión mínima que te ofrezca todo su potencial". Además, también recomendó "sentarse durante un largo tiempo" para conocer en profundidad la capacidad de la herramienta en cuestión, evaluar hasta qué punto puede aportar mejoras al negocio y lograr la mayor comodidad a la hora de emplearla.

"Cuando la IA realmente nos dé el servicio que estamos buscando, podemos quedarnos ahí, no hace falta seguir investigando porque esto avanza de forma increíble. Lo que explico hoy, la semana que viene puede estar obsoleto", ahondó Bobes, que añadió: "Creer en ello y entender que es una oportunidad para mejorar el negocio es fundamental".