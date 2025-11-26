El Molín de Salas, único representante salense, competirá en la final del Mejor Pote Asturiano en Oviedo
Con más de 300 menús vendidos, el restaurante local se prepara ya para la emocionante cita que se celebrará el próximo 2 de diciembre en la capital del Principado
El Molín de Salas es finalista del 12.º Campeonato del Mejor Pote Asturiano de España Ciudad de Oviedo. El restaurante, único participante salense en el certamen, inició la andadura el 13 de noviembre, tras varios días evaluando su receta entre los comensales. Finalmente, tras diez días de competición, el Molín recibió la confirmación de su clasificación para la ansiada final, que se celebrará en Oviedo, en la Quinta Abuli, en un evento en el que se darán cita hosteleros y apasionados del tradicional cocido del Principado.
"Ha sido impresionante. Cuando nos lo comunicaron no nos lo creíamos", declaró Adrián Valle, gerente del Molín de Salas, quien recibió la llamada de alcalde salense, Sergio Hidalgo, para felicitarles por la hazaña y para mostrar su orgullo por representar no solo al restaurante y la gastronomía tradicional, sino al concejo.
Durante estos días de campeonato, el Molín de Salas ha vendido más de 300 menús, una hazaña "impresionante para un lugar como Salas". "La acogida ha sido impresionante por parte de los comensales", aseguró Valle, que ya mira a la gran cita del 2 de diciembre.
"Ahora mismo estamos muy muy emocionados. Nuevamente, empezamos a currarnos el pote para que la gente pueda seguir degustándolo hasta la final. Confiamos en que siga gustando y podamos ganar alguno de los premios", añadió Valle.
