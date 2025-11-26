Salas siembra buenos pensamientos contra la violencia machista: así celebra el concejo el 25N

Un gran lienzo y plantación de semillas. Este 25N, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, tuvo como objetivo promover una mirada abstracta de las relaciones interpersonales. Por ello, la artista, docente y monitora del taller de creación intergeneracional que se celebró en Salas, Virginia Postigo, quiso que los participantes, de todas las edades, aprovechasen sus habilidades artísticas para impulsar el empoderamiento de las mujeres así como la promoción del respeto entre personas.

"Saber expresarnos, saber lo que necesitamos y, en definitiva, conocernos para respetar y hacernos respetar", señaló Postigo sobre el taller de arteterapia, una forma de psicoterapia que emplea el arte para mejorar el bienestar físico, emocional y social. Desde la pintura hasta la escritura, esta modalidad se apoya en las distintas disciplinas para dar herramientas a las personas para que procesen sus emociones, sus traumas y sus conflictos internos, y que Postigo ha adaptado para concienciar sobre la violencia hacia las mujeres.

Virginia Postigo, con el lienzo finalizado. / V. P.

A través de collages, tierra y pintura, los participantes elaboraron el lienzo, el cual representaba las distintas fases lunares, las cuales ejercen como representación de los ciclos vitales de cada persona. "Conocernos y dejarnos conocer es la manera más sencilla de fomentar el respeto entre personas", añadió Postiga.

El taller, además, se completó con el plantado de semillas de pensamientos, cuyo nombre, señaló Postiga, "es una simbología de la actividad: sembrar buenos pensamientos para que crezcan y salgan a la luz".