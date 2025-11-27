El Ayuntamiento de Salas ofrece un puesto de técnico en gestión: requisitos y cómo inscribirse
Los interesados podrán presentar su solicitud hasta el 29 de noviembre y deberán estar en posesión de titulación universitaria jurídica o económica y del carnet de conducir B1
Salas
El Ayuntamiento de Salas sigue avanzando en la búsqueda de nuevos perfiles profesionales. El Consistorio acaba de publicar una oferta de empleo público por la cual se ofrece un puesto de técnico en gestión de desarrollo local, cuyo contrato permanecerá en activo hasta el 30 de junio de 2026.
Para poder optar al puesto, los candidatos interesados deberán estar en posesión de titulación universitaria de las ramas jurídica o económica, además de ser titulares del carnet de conducir del tipo B1.
La presentación de las solicitudes se podrán hacer hasta el 29 de noviembre a través del Registro municipal o mediante la sede electrónica. Para obtener más información, se ha puesto a disposición el teléfono 672495578.
