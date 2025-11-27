La temporada baja triunfa en Salas: las buenas temperaturas atraen a más peregrinos y turistas

Más turistas y más peregrinos. A falta de menos de dos meses para finalizar el año, Salas está pulverizando sus propios registros de visitantes en el concejo. De hecho, hace unos días la oficina de turismo contabilizó al visitante 9.000, su récord histórico anual.

De esos 9.000 visitantes, casi 4.000 (unos 3.700), pasaron por el municipio en época estival (julio, agosto y septiembre). A ellos, se suman los más de 20.000 peregrinos anuales que pasan por Salas en su travesía por el Camino Primitivo. Tanto el Consistorio como los alojamientos son conscientes de este incremento y se muestran satisfechos con la popularidad incipiente del concejo, algo que se ha debido, en buena medida, en la apuesta del equipo de gobierno.

Más peregrinos

Prueba de ello es el albergue municipal, el cual cuenta con 16 plazas. Mónica Suárez, voluntaria que gestiona el equipamiento, destacó que tanto en los meses de primavera como en lo que va de otoño, se está experimentando un incremento de entre el 15 y el 20 por ciento de alojamientos. "Respecto al año pasado, estamos teniendo una media de 50 peregrinos más al mes", destacó Suárez, que detalló que este fenómeno fue más evidente a principios de año: "Se notó mucho porque empezaron a venir antes. En marzo o abril ya había más peregrinos y en octubre ha habido muchísimos más que otros años". Respecto al mes de noviembre, la voluntaria confirmó que “está más tranquilo” en comparación a octubre pero que "se ha notado que hay más que el año pasado".

Visitantes del este

Otro factor relevante que detalló la gerente del albergue municipal es la recuperación de visitantes del este, los cuales redujeron su presencia desde la el inicio de la invasión Rusia a Ucrania. "Hemos notado que han vuelto peregrinos checos, lituanos y polacos. Los dos últimos años se echaron en falta", confirmó. Así, además de ellos, también ha crecido el “mercado” sudamericano.

En cuanto a la edad, Suárez destacó que hay "todo tipo de perfiles", si bien la mayoría "tienen entre 30 y 40 años". "Fuera de temporada hay más presencia de jubilados. Tienen más facilidad de tiempo para viajar en otros meses", concretó Suárez, que comentó que entre los posibles factores que han propiciado este aumento de peregrinos y turistas fuera de los meses de verano están, posiblemente, una climatología más amable. "Estamos teniendo temperaturas atípicas para la época, más cómodas al haber menos lluvia y frío", comentó Suárez, cuya valoración coincidió con la de Patricia Barbi, gerente de Casa Sueño, hotel y albergue de Salas.

Buen tiempo

"Estamos en noviembre y no hace nada de frío. La gente ve que hace buen tiempo y tiene ganas de salir y aprovechar alojamientos más baratos que en temporada alta", añadió Barbi, cuyo negocio está dividido en una parte de hotel, con diez habitaciones para unas 25 personas, y en otra de albergue, con 14 camas. Como Suárez, la gerente de Casa Sueño confirmó que el incremento de peregrinos fuera de temporada ronda el 15 por ciento, aunque en su caso es el de los visitantes el que se ha disparado.

"Podemos hablar de un 80 por ciento más entre la gente que viene a trabajar a las fábricas y visitantes que aprovechan para hacer escapadas de fin de semana", añadió Barbi, para la que el trabajo apenas deja tiempo para el descanso. "Queríamos cerrar unos días, pero es imposible. Hay mucho trabajo y estamos hasta arriba", concluyó.

Promoción

Por otro lado, Suárez también destacó la labor de la promoción del Consistorio. En ese sentido, el concejal de Turismo, Alejandro Bermúdez, destacó que una de las principales causas de este auge turístico parte de la inclusión de Salas en la Red Nacional de Pueblos Mágicos de España, en la cual el año pasado se hicieron con los premios Pueblo Mágico de Asturias y de puesta en valor del Patrimonio.

El edil también señaló la apuesta por la promoción mediante la colaboración con influencers que ayudan a divulgar la imagen de Salas en las redes sociales, además también de su participación en diferentes ferias nacionales, como las que se han realizado recientemente sobre pesca en León, la feria Astur de Valencia de Don Juan en verano o la feria del Camino de Santiago de este fin de semana en Santiago de Compostela organizada por la Asociación de Empresarios del Camino Primitivo, en la que Salas contará con stand junto al Ayuntamiento de Oviedo y Grandas de Salime. “Nuestra política es intentar llevar el nombre de Salas al máximo número de lugares posibles. Por ello seguimos la línea de trabajar en la promoción del municipio a través de todos los medios y ferias a las que podemos acudir y que la economía nos lo permite”, recalcó Bermúdez.

Del mismo modo, otro factor clave para el titular de Turismo es el área de autocaravanas, cuya apertura se llevó a cabo hace dos años y que ya es imán para atraer visitantes a Salas. "Hemos abierto un nicho turístico que no era muy activo en el concejo. Ahora mismo genera un movimiento considerable y sabemos que gusta mucho", destacó Bermúdez, para el que el "boca a boca" entre los asistentes al área "está dando sus frutos": "Vemos que cada vez está más llena y se empieza a hablar de que habría que aumentar la capacidad".