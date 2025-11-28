¿Qué es la Asamblea del Consejo Asesor de los Pueblos Mágicos que acogerá Salas en marzo de 2026?

La última edición de los premios Pueblos Mágicos de España, que se anunciaron oficialmente el pasado lunes 17 de noviembre, no salió tal y como Salas deseaba. El concejo asturiano, que en los galardones del año pasado fue elegido como Pueblo Mágico de Asturias y ganador del premio Puesta en Valor del Patrimonio, no logró revalidar ninguno de los dos reconocimientos, que finalmente recayeron en Cangas de Onís y Escalona (Toledo). Aún así, hubo un momento para la celebración, puesto que el certamen deparó una grata sorpresa para Salas: el año que viene el concejo acogerá la tercera Asamblea del Consejo Asesor de la Asociación de Pueblos Mágicos de España. La cita será, concretamente, en el mes de marzo y entonces se darán cita alcaldes y concejales de diferentes municipios de España.

Sin embargo, ¿qué es esta Asamblea del Consejo Asesor? El pasado fin de semana, Sergio Hidalgo y Alejandro Bermúdez, alcalde y concejal de Turismo de Salas, respectivamente, acudieron al Congreso Nacional de Pueblos Mágicos, celebrado en Brihuega (Guadalajara), pueblo que se hizo con el Premio al Pueblo Mágico del año en la categoría nacional. Allí, se dieron cita alcaldes, concejales y técnicos de turismo de unos 150 pueblos que integran la red de Pueblos Mágicos. Tal y como explicó Bermúdez, el objetivo de este congreso es tratar las iniciativas que puede llevar a cabo la Asociación de cara al siguiente año. En definitiva, el Congreso Nacional pone proyectos sobre la mesa para impulsar el turismo y la visibilidad de los pueblos que integran la red.

Éxito del Camino

Atendiendo al Congreso celebrado este fin de semana en la localidad guadalajareña, el espíritu de búsqueda de propuestas e iniciativas que mejoren las actividades de los Pueblos Mágicos se representó en la mesa redonda sobre turismo sostenible en la que participó el concejal de Turismo salense. En ella, Bermúdez explicó a los asistentes todas las políticas sobre turismo que se llevan aplicando en Salas desde hace años y detalló el impacto que estás están teniendo en el concejo. Obviamente, el punto más representativo del éxito de la apuesta por el turismo se reflejó en las constantes mejoras de los récords de turistas y peregrinos del Camino Primitivo.

Y ahí está la diferencia con el Consejo Asesor, el cual está integrado por unas pocas decenas de personas, entre las que se encuentran algunos de los alcaldes y concejales de Turismo de las localidades además de miembros de la Asociación de Pueblos Mágicos. Respecto a las funciones, el Consejo Asesor trata las dificultades que se encuentra la red y se debaten propuestas para mejorar el funcionamiento.

Alcaldes y ediles de toda España

De este modo, durante un fin de semana, Salas acogerá a alcaldes y concejales llegados de toda España, lo que será una oportunidad para que el concejo exponga su apuesta por la conservación y promoción de la cultura, el patrimonio y el turismo sostenible.

"Es una muy buena noticia. Da mucha visibilidad y vamos a tener aquí a alcaldes y concejales de municipios de España bastante importantes", comentó el concejal de Turismo salense, que destacó que la cita de marzo "va a dar difusión a Salas y nos van a poner todavía más en el mapa". Además, el edil comentó que la elección del concejo como sede de la próxima Asamblea del Consejo Asesor "es fruto de nuestro trabajo". Y añadió: "Están viendo que Salas está trabajando muchísimo por el turismo, que se está moviendo mucho y que está creciendo constantemente, que tiene cada vez más visibilidad y repercusión fuera de Asturias".