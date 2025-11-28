De un muro gris a un colorido lienzo: la iniciativa de Virginia Postigo que da una nueva imagen al colegio de Cornellana

Llenar de color los alrededores para que la asistencia a clase sea más amena. Esa fue la idea que tuvo hace unos meses la artista salense Virginia Postigo tras ver el muro exterior del colegio de Cornellana, el cual dejaba ver un gris "muy poco apetecible para que el alumnado viniese a clase". Este jueves, y después de varias semanas avanzando con los trabajos, Postigo contó con la colaboración de unos ayudantes muy especiales: estudiantes de Primaria de la escuela, quienes pinceles en mano, echaron una mano a la artista para completar algunos detalles de la zona del muro que está por finalizar.

La idea, explicó Postigo, surgió tras ver el estado del muro perimetral del colegio, lo que la motivó a contactar con la dirección del centro y ofrecerse para rehabilitar la imagen de una zona que da acceso a la escuela. "Anteriormente, había hablado con el colegio para proponer cartelería, pero luego me di cuenta de que lo primero que se debía intervenir era el muro", apuntó la artista, que realizó varios bocetos en los que destacaban la presencia de distintas especies animales, principalmente peces, como el salmón, santo y seña de la parroquia. "Siendo Cornellana y teniendo el río Narcea, no podía ser otra cosa que dibujos de naturaleza que sean atractivos para los niños", añadió Postigo.

EN IMÁGENES: Así avanza la decoración del muro exterior del colegio de Cornellana que realiza la artista Virginia Postigo / Christian García

Así, el 1 de noviembre comenzaron las labores. En la zona de acceso al centro, Postigo pintó el nombre de la escuela, dando una nueva imagen a la puerta. Seguidamente, inició el perfilado del mural, que ocupa más de treinta metros de largo. Desde entonces, y pese a que Postigo ha avanzado rápidamente y prevé finalizar a mediados de diciembre "para que el cole empiece el año con nueva imagen", las últimas lluvias han dificultado los trabajos. "Ha habido días en los que no he podido trabajar porque la lluvia lo hace imposible, pero confío en que los niños estrenen el cole con el nuevo año", destacó Postigo.

Garzas y arcoíris

Durante la mañana del jueves, hasta tres grupos de Primaria del colegio acudieron a echar una mano a la pintora, quien ya había dejado listos algunos dibujos, como garzas, peces o un arcoíris. "Esta actividad también sirve como plan meditativo. Cada uno elige el color que más le apetece, decide qué pintar, cómo pintarlo... Está todo listo para que ellos lo disfruten", continuó Postigo, que se mostró muy ilusionada por la recepción que ha tenido la iniciativa en el centro: "Una profe me comentó el otro día que estaba quedando muy bonito. El gris queda atrás y ahora se ve claramente que hay un colegio. Está siendo genial".

Esa fue, precisamente, la valoración de Míriam Menes, docente del colegio y quien acompañó a uno de los grupos que participaron en el taller. "Ahora, cuando llegas al colegio te apetece entrar y el taller es una actividad que ha animado a los niños a participar", señaló la profesora.

Por su parte, el alumnado participante, también dejó clara su opinión al respecto. Pese a que en un principio algún estudiante creyó que el muro sería blanco después de que Postigo diese una primera capa de pintura, no tardaron en ver lo que se venía: un enorme muro colorido que hace referencia a su pueblo. "Nos gusta que haga referencia a Cornellana. El río y los peces son típicos de aquí y es genial", comentaron los alumnos mientras daban color al mural.