Salas ultima los preparativos navideños y ya tiene fecha y hora para el encendido del alumbrado
El Ayuntamiento se reunirá con las asociaciones vecinales el miércoles 3 de diciembre para coordinar la cabalgata de Reyes
Restan menos de 48 horas para que arranque diciembre y eso, inevitablemente, hace que la Navidad pase a ser una de las prioridades. Preparativos, alumbrado, decoración... Ningún detalle puede quedar desatendido para una de las festividades más especiales del año. Por ello, el próximo miércoles 3 de diciembre, a partir de las 20.00 horas, se celebrará una reunión entre el Ayuntamiento de Salas y las asociaciones vecinales para empezar con los preparativos de la Cabalgata de Reyes.
El encuentro, que se llevará a cabo en el salón de plenos de la casa consistorial a partir de las 20.00 horas. Allí, se celebrará una reunión informativa donde se dará cuenta de la programación y se animará a colaborar a los vecinos interesados.
El encendido, el día 5
Además de los preparativos de la noche de Reyes, en Salas ya están listos para celebrar la tarde más brillante de diciembre: el encendido de las luces de Navidad, que será el viernes 5 a las 19.00 horas, justo después de la actuación del alumnado de la Escuela de Música Municipal. Previamente, se celebrará un taller de baile a las 16.30 a cargo de El Norte del Olimpo y, a las 18.00 horas, un espectáculo de ilusionismo de la mano del mago Jon Ander. Además, entre medias, los más pequeños podrán disfrutar de una merienda picoteo para coger fuerzas para el encendido navideño.
Como ya es habitual, el Ayuntamiento de Salas trata de ir aumentando la decoración en el concejo. En esta ocasión, según explicó la vicealcaldesa, Ana Pérez Feito, la Torre de Valdés Salas, así como las parroquias de La Espina y Cornellana, verán ampliada su iluminación navideña.
