Los alumnos del taller de empleo de Salas mejoran espacios del concejo y se forman en emprendimiento
Los participantes en el ciclo de Operaciones Auxiliares de Acabados Rígidos y Urbanización han trabajado en distintos espacios de La Espina
Formación continua con actividades variadas. Así podrían resumirse los trabajos que se realizan en el Taller de Empleo de Salas, donde se continúa impulsando y perfeccionando la formación y empleo de los salenses que buscan una nueva salida laboral y complementar su currículum. A lo largo de la semana, el alumnado del taller ha seguido avanzando en su formación y, en esta ocasión, lo han hecho con una conferencia, impartida por personal del programa Valle del Ese-Entre Cabos y de la empresa Valnalón, la cual estuvo destinada a fomentar y aportar nociones para el emprendimiento en el concejo.
Así, la ponencia a cargo de Valle del Ese-Entre Cabos se centró en la gestión de subvenciones para la puesta en marcha de proyectos laborales por cuenta propia. En la misma, se detallaron las herramientas idóneas que los participantes pueden emplear para poner en marcha su propia empresa.
Por su parte, la conferencia de Valnalón permitió que los participantes de taller de empleo salense pudiesen abordar los pasos prioritarios a la hora de iniciar su propio proyecto laboral, desde el proceso de elaboración, definición y perfección de la idea inicial del negocio, hasta los requisitos fiscales, tributarios y de viabilidad que definirán el futuro del proyecto.
Pero no todo es teoría en los talleres de empleo. La complementación de esta con la práctica supone un importante avance en el proceso en la formación de los estudiantes. Durante esta semana, el alcalde de Salas, Sergio Hidalgo, visitó los trabajos que realizan en el concejo los participantes del certificado de profesionalidad de Operaciones Auxiliares de Acabados Rígidos y Urbanización.
Este programa formativo cuenta con quince alumnos-trabajadores, un monitor y una directora. En su proceso de certificación, el alumnado ha realizado varias intervenciones en el concejo. Entre ellas, destacan la adecuación de la antigua Casa Cuartel de La Espina, espacio donde ya funciona la Oficina de Correos, las clases de logopedia y nuevas zonas de almacenaje.
Por otro lado, también han llevado a cabo labores de limpieza y recuperación de todas las alcantarillas de la localidad, así como la preparación del suelo para la instalación de un invernadero escolar en el colegio de La Espina.
Durante su encuentro, el Alcalde pudo saludar al alumnado del programa, a quienes además acompañó durante parte de su jornada de trabajo y sobre los que destacó el entusiasmo, compromiso y calidad del trabajo que están llevando a cabo tanto para seguir adelante con su formación como para mejorar los espacios del concejo. Además, el Consistorio adelantó que, tras las labores llevadas a cabo en La Espina, el alumnado del taller de empleo iniciará en próximas fechas nuevos proyectos de mejora en Salas y en Cornellana.
