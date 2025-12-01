El cabreo de la Comisión de Fiestas de Salas: piden más implicación vecinal en las actividades programadas

Organizar actividades cada semana para que la población tenga opciones de ocio en otoño e invierno. Ese fue el objetivo que motivó la colaboración entre el Ayuntamiento y la Comisión de Fiestas de Salas para instalar una carpa en la plaza de la iglesia donde se organizan partidas de cartas, bingos, juegos en grupo y todo tipo de actividades, especialmente pensando en los más pequeños de concejo. Este año, además, el montaje de la carpa se adelantó varias semanas, por lo que en octubre ya estaba a la vista de los vecinos. Sin embargo, la comisión de festejos, a través de las redes sociales, mostró públicamente su malestar este mismo fin de semana por la baja participación en las actividades programadas, lo que provocó la cancelación del torneo de parchís previsto para este sábado debido a la falta de inscripciones.

En total, fueron seis las parejas que se sumaron al torneo. El bajo número de participantes no fue solo la razón de la suspensión, y es que tres de las parejas, la mitad, estaban compuestas por miembros de la misma comisión. "Muchas veces escuchamos que en Salas no se hacen cosas, pero cuando se organizan actividades con ilusión y esfuerzo, la participación es mínima", expuso la comisión en su comunicado en Facebook, en el que también señaló que "así es muy difícil mantener la motivación para seguir organizando eventos". Previamente, el torneo de parchís ya había sido atrasado del viernes al sábado y sustituido por una tarde de bingo, que volvió a repetirse el segundo día de programación.

Propuestas navideñas

"Para un campeonato de parchís, que participen seis parejas y que tres de ellas sean de la comisión... No puede ser", señaló Laura González, presidenta de la comisión de festejos salense, que también avanzó que la programación de diciembre "está lista" y que esperan que, en esta ocasión, el vecindario se sume a las actividades.

Semanas atrás, la comisión organizó varias actividades, entre las que destacaron, además de los bingos, representaciones teatrales, actuaciones de magos o talleres durante Halloween, citas en las que "hubo bastante participación" aunque desde la asociación "esperábamos algo más".