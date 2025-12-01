Todos los detalles de la San Silvestre de Salas, que ya ha abierto inscripciones
Los participantes podrán apuntarse en la lista hasta el 25 de diciembre a las 14.00 horas o hasta las 13.30 del mismo día de la carrera en el Ayuntamiento
Salas
La San Silvestre es una carrera de contrastes. Para muchas personas, es una prueba de renombre, competitiva y que motiva a dar lo mejor de uno mismo. Para otras, en cambio, es una forma de celebrar el final de año y, aunque algunos se preparan a conciencia durante meses para dar la talla, la cita es, sobre todo, para disfrutar en compañía de amigos, familiares y del resto de participantes. Todas estas formas de tomarse la mítica carrera se reunirán el próximo sábado 27 de diciembre en Salas, que este lunes presentó la prueba. Los interesados tendrán hasta el 25 de diciembre, a las 14.00 horas, para inscribirse.
En total habrá hasta seis categorías, cinco de ellas pertenecientes a "Peques" y que se dividen en 0 a 3 años; "baby", que se disputará con bebés en carritos; de 4 a 6 años, de 7 a 10 y de 11 a 14 años (esta última con categoría femenina y masculina). Todas ellas darán comienzo a las 16:00 horas del día 27. Seguidamente, llegarán las carreras masculina y femenina para adultos, que arrancará a las 17:30 horas.
Inscripción gratuita
Los interesados en participar podrán inscribirse de forma gratuita hasta las 14:00 horas del 25 de diciembre a través de la página web "www.empa-t.com", así como el mismo día de la carrera, en el Ayuntamiento de Salas, a partir de las 13:30 horas.
Ya el día de la carrera, los participantes podrán recoger sus dorsales en la Casa Consistorial desde las 13:30 horas y hasta las 15:30, media hora antes del inicio de la prueba de "peques". Durante la prueba, además, habrá un punto habilitado para realizar donativos a la Asociación Española Contra el Cáncer.
Además, desde la organización se ha invitado a los participantes a acudir disfrazados a la carrera para una jornada de competición pero, sobre todo, de diversión.
El año pasado, un total de 263 corredores se dieron cita en la última carrera del 2024, en la que Iván Granda y Sonia Menéndez se alzaron como vencedores de la categoría absoluta masculina y femenina, respectivamente.
