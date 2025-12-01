Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Todos los detalles de la San Silvestre de Salas, que ya ha abierto inscripciones

Los participantes podrán apuntarse en la lista hasta el 25 de diciembre a las 14.00 horas o hasta las 13.30 del mismo día de la carrera en el Ayuntamiento

Presentación de la San Silvestre de Salas.

Presentación de la San Silvestre de Salas. / A. S.

Christian García

Salas

La San Silvestre es una carrera de contrastes. Para muchas personas, es una prueba de renombre, competitiva y que motiva a dar lo mejor de uno mismo. Para otras, en cambio, es una forma de celebrar el final de año y, aunque algunos se preparan a conciencia durante meses para dar la talla, la cita es, sobre todo, para disfrutar en compañía de amigos, familiares y del resto de participantes. Todas estas formas de tomarse la mítica carrera se reunirán el próximo sábado 27 de diciembre en Salas, que este lunes presentó la prueba. Los interesados tendrán hasta el 25 de diciembre, a las 14.00 horas, para inscribirse.

En total habrá hasta seis categorías, cinco de ellas pertenecientes a "Peques" y que se dividen en 0 a 3 años; "baby", que se disputará con bebés en carritos; de 4 a 6 años, de 7 a 10 y de 11 a 14 años (esta última con categoría femenina y masculina). Todas ellas darán comienzo a las 16:00 horas del día 27. Seguidamente, llegarán las carreras masculina y femenina para adultos, que arrancará a las 17:30 horas.

Inscripción gratuita

Los interesados en participar podrán inscribirse de forma gratuita hasta las 14:00 horas del 25 de diciembre a través de la página web "www.empa-t.com", así como el mismo día de la carrera, en el Ayuntamiento de Salas, a partir de las 13:30 horas.

Ya el día de la carrera, los participantes podrán recoger sus dorsales en la Casa Consistorial desde las 13:30 horas y hasta las 15:30, media hora antes del inicio de la prueba de "peques". Durante la prueba, además, habrá un punto habilitado para realizar donativos a la Asociación Española Contra el Cáncer.

Además, desde la organización se ha invitado a los participantes a acudir disfrazados a la carrera para una jornada de competición pero, sobre todo, de diversión.

El año pasado, un total de 263 corredores se dieron cita en la última carrera del 2024, en la que Iván Granda y Sonia Menéndez se alzaron como vencedores de la categoría absoluta masculina y femenina, respectivamente.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El pueblo con el mercado más antiguo (y largo) de Asturias: así se vive un domingo en la villa que pone un kilómetro de puestos
  2. El secreto de Agustín, el niño que pastoreaba ovejas en Belmonte y lleva más de 60 años de éxito haciendo helados en Buenos Aires: “Soy un afortunado”
  3. El nuevo taller mecánico de un pueblo de Salas que tiene la agenda colapsada: 'Estoy saturado
  4. El único concejo de Asturias con más empleo que habitantes: la singularidad de un municipio que Estadística vuelve a destacar como un caso excepcional
  5. Así desembarcarán los grandes conciertos en el Palacio de los Deportes de Oviedo: este es el número de espectáculos previstos en el recinto
  6. Lobos a las puertas de Oviedo: «Ni la gente ni los políticos son conscientes del peligro»
  7. La mujer que cayó al vacío en la canal del Texu llevaba un brazo escayolado y al perro atado con la correa
  8. Identifican a una persona como presunto autor de daños en el ascensor de La Estrada, en Las Vegas

El SIPLA celebra sus 30 años y homenajea a los agentes jubilados en el Auditorio de Oviedo

El SIPLA celebra sus 30 años y homenajea a los agentes jubilados en el Auditorio de Oviedo

Asturias vence la batalla al Sida (aunque aún hay casos y más son en hombres), pero Salud pide no bajar la guardia

Asturias vence la batalla al Sida (aunque aún hay casos y más son en hombres), pero Salud pide no bajar la guardia

Siero prevé renovar la cubierta del palacio del Marqueses de Santa Cruz: "Está deteriorada y es nuestra obligación conservar el patrimonio"

Siero prevé renovar la cubierta del palacio del Marqueses de Santa Cruz: "Está deteriorada y es nuestra obligación conservar el patrimonio"

Este es el “Top-10” inversor del Principado para 2026, y las carreteras están en quinto lugar

Este es el “Top-10” inversor del Principado para 2026, y las carreteras están en quinto lugar

La joya pulida en el Avilés que acaba de debutar en Primera División: participó en uno de los derbis más calientes de España

La joya pulida en el Avilés que acaba de debutar en Primera División: participó en uno de los derbis más calientes de España

¿Aún no te has vacunado de la gripe? En Asturias te lo facilitan en 30 centros sin cita previa por toda región

¿Aún no te has vacunado de la gripe? En Asturias te lo facilitan en 30 centros sin cita previa por toda región

"Memoria de la resistencia democrática asturiana", presentación literaria este martes en el Cidan de Pola de Laviana

"Memoria de la resistencia democrática asturiana", presentación literaria este martes en el Cidan de Pola de Laviana

Todos los detalles de la San Silvestre de Salas, que ya ha abierto inscripciones

Todos los detalles de la San Silvestre de Salas, que ya ha abierto inscripciones
Tracking Pixel Contents