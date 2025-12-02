El concurso de raza frisona volverá a Salas en marzo de 2026 y esta es la fecha elegida

La Asociación Frisona de Salas ya ha anunciado la fecha de celebración del 2.º Concurso de la Raza Frisona del concejo, que se llevará a cabo los días 27 y 28 de marzo de 2026. El anuncio, tal y como expuso la entidad, llegó ocho meses después de que se celebrase la primera edición de certamen. "Ahora toca centrarse en la próxima para que salga tan bien o mejor", señaló la Asociación Frisona.

El segundo certamen de raza frisona se celebrará en las mismas fechas que en 2025, cuando se recuperó el concurso tras 17 años de ausencia. El presidente de la Asociación, Borja Fernández, señaló que aún se encuentran dando forma al concurso. Precisamente, el pasado octubre, Fernández anunció la creación de la entidad, cuyo objetivo fundacional era, precisamente, garantizar un contacto más cercano con las ganaderías e impulsar el concurso.

Casi 90 animales

En el mes de marzo del presente año, se dieron cita una veintena de ganaderías con casi noventa animales, cumpliendo las expectativas de la organización tras tantos años de ausencia.

En la primera edición, fue la reconocida ganadería Casa Venturo, de Idarga, la que consiguió hacerse con los principales premios del concurso. En concreto, fue su vaca "Venturo Delta-Lamda Margarita", de tres años, y su novilla "Venturo Delta-Lambda Aliana", entonces de 16 meses, las que se convirtieron en grandes campeonas de sus categorías.