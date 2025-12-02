Goleada del Salas en Castrillón para colocarse tercero y a un punto del líder, el Tapia

Fin de semana de contrastes en el fútbol local. El Salas, que jugó en casa contra el Raíces, disfrutó de un plácido encuentro en el que goleó a los castrillonenses. Cuatro goles, tres de ellos antes del descanso, finiquitaron un partido que sirvió para homenajear a Noel, quien esta semana será intervenido de una grave lesión en la rodilla.

Los de Salas salieron encendidos al partido con un ritmo frenético, generando ocasiones desde el primer minuto ente un club que, pese a situarse undécimo en la tabla, es un hueso duro de roer. Tras el intermedio y con la tranquilidad de tres goles de ventaja, el Salas pudo gestionar los segundos 45 minutos con tranquilidad hasta lograr el cuarto tanto.

Con esta victoria, el Salas se coloca tercero con 24 puntos y a tan solo un punto de Los Campos, líderes de la categoría.

Derrota del Cornellana en Tapia

“Sabíamos que el partido iba a ser complicado porque el Tapia es un equipo fuerte que en su casa lo había ganado todo”. Fueron las palabras del presidente de Cornellana, Michel Prieto, tras la derrota por 2-1 contra el Tapia, en La Xungueira. Prieto, que recordó que los moscones llegaban al encuentro con varios futbolistas lesionados y otros tocados, lamentó también la baja de Omar justo antes del inicio del partido tras tener molestias durante el calentamiento.

Un instante del partido entre el Cornellana y el Tapia. / CD Cornellana

El partido arrancó de forma vertiginosa. Al cuarto de hora del encuentro, el Cornellana ya perdía por dos goles de un Tapia que se mostró dominador. Las ocasiones de los visitantes no llegarían hasta el final de los primeros 45 minutos, momento en el que Enol logró recortar distancias para mantener el partido abierto.

Tras el descanso, el Cornellana salió mucho más enchufado, amasando el balón, buscando sus oportunidades y generando varias ocasiones aunque sin lograr el tanto de empate.

La esperanza llegó a falta de diez minutos para el final del tiempo reglamentario. Una expulsión del Tapia parecía dar opciones al Cornellana, pero no hubo opciones de lograr el empate. “Ahí se acabó el fútbol. En los diez minutos que faltaban más los nueve de descuento no se jugaron ni 30 segundos”, lamentó el dirigente del Cornellana, que criticó la permisividad del árbitro con las recurrentes faltas y pérdidas de tiempo del rival. “Consiguieron que el resultado no se moviese pese a ser superiores toda la segunda parte”, añadió Prieto, que recalcó que el equipo y la afición “estamos unidos” y que “toca recuperarnos para el próximo sábado en Raíces”. Con este resultado, el Cornellana se mantiene segundo, empatado a 24 puntos con el Salas, ambos a un punto de líder, Los Campos.

La Espina se estrella en Llaranes

Peor suerte corrió La Espina, que cayó contra el filial del Llaranes en La Toba por un contundente 3 a 0. El equipo, que sigue en una línea descendente, se ubica ya 13.º en la tabla con 9 puntos y ya ve muy lejos el 5.º puesto del Tapia, con 19 puntos.

Un instante del partido de La Espina contra el Llaranes B. / Marta Peláez

La Espina salió enchufado al encuentro, con un fuerte trabajo de presión que facilitó ocasiones en las botas de Kevin, Toni y Orduán. Miguel también tuvo un mano a mano contra el portero rival, pero no logró materializar el gol.

Justo antes del descanso, llegó el jarro de agua fría: un gol del Llaranes B en su primera ocasión de partido. Nada más iniciar el segundo tiempo, los avilesinos ampliaron la ventaja con el segundo. Pese a los intentos de Orduán con un lanzamiento de falta y varias ocasiones desde fuera del área de Jesús y Kevin, llegó el tercer tanto local en los últimos instantes de partido.

“Debemos trabajar la mentalidad y afinar la puntería si queremos redirigir el rumbo. Son tiempos difíciles pero juntos vamos a superarlo”, transmitieron desde el club.