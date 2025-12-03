El desconocido pueblo medieval asturiano (con castillo y colegiata), ubicado a media hora de Oviedo, en el que se come uno de los mejores potes de toda España

"Un viaje al corazón del occidente asturiano, donde la historia medieval se mezcla con leyendas, palacios, tejos centenarios y cascadas de ensueño que invitan a recorrer sus calles y bosques". Así describe la revista de viajes National Geographic a Salas, un lugar es único pero que está "infravalorado", a juicio de la publicación.

Salas es un pueblo medieval, ubicado a tan solo media hora de Oviedo, que muchos turistas ni conocen ni han oído hablar de él. Llanes, Covadonga, Cangas de Onís, Cudillero, Oviedo o Gijón son los destinos preferentes de los visitantes en Asturias. Pero para National Geographic, Salas debería ser una "parada obligatoria". A falta de menos de un mes para finalizar el año, Salas contabilizó hace unos días al visitante 9.000, su récord histórico anual.

En imágenes: Domingo de lleno en la Feria Medieval de Salas / lne

Torre medieval

La villa está declarada conjunto histórico-monumental, con la Torre de Valdés-Salas, la Colegiata de Santa María La Mayor y el Palacio Valdés-Salas. Pocas torres medievales quedan en pie en los cascos históricos de los pueblos y ciudades asturianas con la importancia y envergadura arquitectónica que tiene la del Castillo de Valdés-Salas. Muchos siglos labrados en la piedra se resumen en esta edificación cuyas edades se datan concretamente en tres centurias: XIV, XV y XVI.

La Torre está convertida hoy en un museo del Prerrománico asturiano, y aún conserva las mazmorras y otros detalles que trasladan al visitante a la Edad Media. El Palacio se ha transformado en un coqueto hotel que hace las delicias de muchos viajeros y peregrinos de medio mundo que transitan por la villa en su deambular por el Camino de Santiago Primitivo.

El palacio de Salas / Turismo de Asturias

Tejo milenario

Otro de los grandes atractivos de Salas es el tejo milenario de su cementerio. Estos árboles tienen una gran simbología en la cultura asturiana porque se consideraban sagrados (de ahí que siempre estén cerca de un cementerio). El tejo de Salas es imponente: mide 16 metros de alto.

Pote asturiano

Y también en Salas se come uno de los mejores potes asturianos de toda España. El restaurante El Molín quedó subcampeón en la última edición del Campeonato de España de Pote Asturiano "Ciudad de Oviedo", que se celebró este mismo martes. En primer lugar quedó el Abrelatas de Pola de Siero, y en tercer puesto, La Escollera, en San Juan de la Arena (Soto del Barco).

Por la izquierda, Adrián Valle, Aurora García, Susana Rodríguez, José Ángel Cordero e Irene Feito. / C. G.

Fabas, chorizo, berzas, patatas, morcillas, lacón y agua son los ingredientes básicos del pote asturiano de El Molín de Salas que encandila tanto a residentes como visitantes y que es una de las referencias de la comida lenta y a fuego lento.

"Muchos clientes nos han dicho que nuestro pote es de lo mejor que han probado en Asturias", destacó el responsable de El Molín de Salas, Adrián Valle. El secreto está en la mano de su cocinera, Aurora García. Una de sus claves es cocer la berza durante media hora y, posteriormente, lavarla. "El día antes preparo la fabada", explica García, que añadió: "Compango, berza, patata y fabada, y luego mi ingrediente secreto, pero eso no lo cuento".