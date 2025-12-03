Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El monasterio de Cornellana vuelve a abrir sus puertas al público (y las plazas son limitadas)

La abadía, catalogada como monumento nacional en 1931, ofrecerá este fin de semana visitas guiadas y representaciones teatrales

Una jornada de puertas abiertas en el monasterio de Cornellana.

Christian García

Cornellana

El monasterio de San Salvador es uno de los emblemas de Salas. Ubicado en Cornellana, se levantó a principios del siglo XI y, en 1931, se catalogó como monumento nacional. Considerada una de las joyas arquitectónicas del concejo, el monumento vovlerá a acoger este fin de semana unas jornadas de puertas abiertas para que los interesados descubran los secretos de una infraestructura milenaria.

Las jornadas de puertas abiertas se celebrarán de 15.30 a 18.00 horas el sábado 6 de diciembre y de 11.00 a 14.00 horas el domingo 7. En cuanto a las visitas, los interesados en acudir a conocer el interior de monasterio, podrán hacerlo el sábado a las 17.00 horas y el domingo a las 11.00 horas.

Por otro lado, la abadía acogerá también la obra de teatro "Pícaros en Cornellana", la cual se celebrará tanto el sábado 6 como el domingo 7 de diciembre, a las 16.00 y 12.30 horas, respectivamente.

Para acudir a ambas actividades, que cuentan con plazas limitadas, será necesario inscribirse a través del teléfono 985830988 o a través de un código QR que se muestra en el cartel que el Ayuntamiento de Salas ha publicado en sus redes sociales.

El caso de Juan Antonio Gómez Alarcón, siguiente entrega de 'En Paradero Desconocido', el pódcast de desaparecidos de Prensa Ibérica

