El monasterio de Cornellana vuelve a abrir sus puertas al público (y las plazas son limitadas)
La abadía, catalogada como monumento nacional en 1931, ofrecerá este fin de semana visitas guiadas y representaciones teatrales
El monasterio de San Salvador es uno de los emblemas de Salas. Ubicado en Cornellana, se levantó a principios del siglo XI y, en 1931, se catalogó como monumento nacional. Considerada una de las joyas arquitectónicas del concejo, el monumento vovlerá a acoger este fin de semana unas jornadas de puertas abiertas para que los interesados descubran los secretos de una infraestructura milenaria.
Las jornadas de puertas abiertas se celebrarán de 15.30 a 18.00 horas el sábado 6 de diciembre y de 11.00 a 14.00 horas el domingo 7. En cuanto a las visitas, los interesados en acudir a conocer el interior de monasterio, podrán hacerlo el sábado a las 17.00 horas y el domingo a las 11.00 horas.
Por otro lado, la abadía acogerá también la obra de teatro "Pícaros en Cornellana", la cual se celebrará tanto el sábado 6 como el domingo 7 de diciembre, a las 16.00 y 12.30 horas, respectivamente.
Para acudir a ambas actividades, que cuentan con plazas limitadas, será necesario inscribirse a través del teléfono 985830988 o a través de un código QR que se muestra en el cartel que el Ayuntamiento de Salas ha publicado en sus redes sociales.
