El segundo mejor pote asturiano de España se saborea en Salas: "Impresionante"

El restaurante El Molín de Salas se ha quedado a un paso de coronarse como el autor del mejor pote asturiano de España. Este martes 2 se celebró la gran final de la 12.ª edición del concurso Ciudad de Oviedo en el que 40 establecimientos del Principado pugnaron por ser elegidos como los elaboradores del mejor cocido regional. Los de Salas fueron, además, el único competidor del concejo. Finalmente, tras semanas de preparación y elaboraciones, El Molín se colocó en el segundo escalón del podio tras el Abrelatas de Pola de Siero y por delante del restaurante La Escollera, de San Juan de la Arena (Soto del Barco).

El mismo día de la final, que se celebró en La Quinta Abuli, El Molín transmitió a través de sus redes sociales su orgullo por estar clasificados para la gran cita. “Pase lo que pase, ya hemos ganado”, aseguraban en su cuenta de Instagram. Sin embargo, el paso de las horas les deparó una plata que supo a victoria.

"Ha sido una experiencia impresionante. No nos lo creíamos", señaló Adrián Valle, responsable del Molín de Salas, tras obtener su segundo puesto. Pese a no poder alzarse con la victoria, Valle reconoció que se sintió "muy orgulloso" con el triunfo de El Abrelatas.

Muchos nervios

La jornada, explicó Valle, transcurrió entre nervios, pero también con la esperanza de ser elegidos como los vencedores. Esto, señaló, radicó en que el sorteo para elaborar el pote les deparó el puesto 13, el mismo que tuvo el establecimiento vencedor de año pasado, El Torneiro, de Villayón. "Estuvimos casi dos horas esperando para entrar a cocina y, una vez dentro, las sensaciones fueron muy buenas. Ya estaba hecho y que fuese lo que tuviese que ser", añadió el responsable del Molín, que confesó que "nunca nos imaginamos que seríamos los segundos mejores de España".

Tras el anuncio llegó una cascada de reconocimientos. Clientes, amigos, familiares... incluso el alcalde de Salas, Sergio Hidalgo, contactó con El Molín para darles la enhorabuena. "Nos sentimos muy orgullos. La respuesta de la gente ha sido impresionante", aseguró Valle, que detalló que desveló que Mirta Rodríguez, cocinera vencedora el pasado año, les aseguró que "nos hartaremos de hacer potes durante todo el año".

A partir de ahora, El Molín de Salas tiene claro que "vamos a notar una diferencia abrumadora", puesto que, al constante incremento de turismo en el concejo, el hecho de acumular premios como el de este martes "nos obligará a organizarnos para lo que nos depara el año que viene". Además, y pese al gran sabor de boca tras este segundo premio, quieren más y más, por ello tienen entre ceja y ceja el concurso de la Mejor Fabada que "aún queda lejos pero queremos ir preparándonos con bastante tiempo".