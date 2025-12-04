"El loco de los castillos" ha estado en Salas y este es su veredicto: "Es una fantasía"
"Es un pueblo que hay que recomendar y hay que venir a comer carajitos. Salas es un diez", señala Rubén Vázquez
El creador de contenido Rubén Vázquez, más conocido por "El loco de los castillos", ha estado en Salas hace unos días y ha quedado fascinado con el conjunto monumental de la villa. "Es una fantasía", señala en un vídeo colgado en las redes del Ayuntamiento que da cuenta de su visita a la villa.
"Siendo yo 'El loco de los castillos' y teniendo Salas una villa medieval que es Pueblo Mágico tenía que venir", señala Vázquez, que además de guía turístico en Oviedo, es uno de los creadores de contenido de la red Pueblos Mágicos. Precisamente en Salas está estos días haciendo sus prácticas de turismo Virginia Peña, también creadora de contenido de la red y autora del blog "Asturviajeros". Ambos conversan en un vídeo colgado en la página turística municipal en el que dan cuenta de la belleza de la villa.
Vázquez, que ya conocía la villa, destaca el rincón conformado por el palacio, la Torre Valdés-Salas y la colegiata. "Tenemos otras torres medievales en Asturias, pero ninguna conectada con el palacio y en este estado de conservación. Es una pasada", señala Vázquez, que, en su trabajo como guía en Oviedo, siempre recomienda la visita a Salas como complemento a la historia de la Universidad de Oviedo, pues su fundador es el arzobispo salense Fernando Valdés-Salas, cuyos restos mortales descansan en la colegiata. "Es un pueblo que hay que recomendar y hay que venir a comer carajitos. Salas es un diez", bromea Suárez.
En el perfil de "El loco de los castillos" se puede ver el vídeo creado por Rubén Vázquez animando a visitar Salas. "Dicen que Salas es la villa al Occidente de Asturias, pero también es una puerta a nuestro pasado medieval", comienza este repaso en vídeo, con bellas imágenes de dron, por el centro de la capital salense.
