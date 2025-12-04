Salas celebra una Navidad inolvidable con actividades para todos: desde el encendido a la cabalgata de Reyes

El concejo de Salas se prepara para vivir unas fiestas navideñas inolvidables gracias a un programa repleto de actividades que el Ayuntamiento ha diseñado junto a la Comisión de Fiestas de Salas para dinamizar la vida social del municipio. La primera cita será este mismo viernes 5 de diciembre con el ya tradicional encendido de la Navidad. Además, no faltará el belén instalado en la Torre medieval y el campus infantil para ayudar a las familias a conciliar durante las vacaciones escolares.

La jornada del viernes incluye un taller de baile con "El Nortte del Olimpo" y la actuación mágica de John Ander. Serán la antesala del encendido, programado para las 19:00 horas en la Plaza de la Iglesia.

La actividad cultural continuará durante el puente, ya que los días 6 y 7 de diciembre se celebrarán jornadas de puertas abiertas en el Monasterio de San Salvador de Cornellana. Se han programado visitas guiadas, que siempre resultan un éxito, acompañadas de teatro. Además, el lunes 8 en Salas tendrá lugar un amagüesto amenizado con baile tradicional.

Actividad en la carpa

La carpa ubicada en la plaza de la colegiata será el escenario para buena parte de la programación navideña, acogiendo desde talleres a cuentacuentos. El viernes 12 habrá un taller de manualidades navideñas, mientras que el lunes 22 tendrá lugar el taller "No me llames soledad", que comenzará a las 17:00 horas.

El martes 23 volverá a programarse un taller, en este caso de bolas de Navidad, pero el plato fuerte de la jornada será la visita de Papá Noel y una gran chocolatada a partir de las 17:00 horas.

San Silvestre adelantada

Los amantes del deporte tienen una cita el sábado 27 de diciembre, cuando se disputará la San Silvestre por la villa de Salas, cuyas inscripciones ya están abiertas. El domingo 28 se ha programado una tarde de bingo y, el lunes 29 de diciembre, habrá una excursión para el grupo de participación. Por su parte, el martes 30 de diciembre tendrá lugar la Nochevieja Infantil para niños a partir de 4 años. El año culminará el día 31 con la gran fiesta de Nochevieja a cargo de la Comisión de Fiestas.

La programación dará la bienvenida a 2026 con el cuento de Navidad "El Musical", previsto para el día 2 a las 18:00 horas. Además, el lunes 5 de enero, habrá un show musical infantil en el pabellón de La Veiga a las 17:00 horas. A las 20:00 horas tendrá lugar la cabalgata por el centro de la villa de Salas. Los Reyes también visitarán las principales localidades: la cabalgata de Cornellana será a las 18:00 horas; la de Lavio, a las 20:30 horas y, la de La Espina, comenzará a las 21:00 horas.