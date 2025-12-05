Otro éxito del monasterio de Cornellana: agotadas todas las plazas de las visitas guiadas del fin de semana

Es tal interés que despierta el monasterio de San Salvador de Cornellana, en Salas, que cada vez que el Ayuntamiento organiza visitas guiadas para conocer el inmueble, las plazas vuelan en cuestión de horas. Ha vuelto a suceder este fin de semana con motivo de la programación prevista durante el puente de la Constitución. Todas las plazas se han cubierto y se ha quedado gente fuera.

"Muchas gracias por la acogida y el interés mostrado con estas visitas, habrá nuevas oportunidades para las personas que os habéis quedado fuera en esta ocasión", señala el consistorio en sus redes sociales.

La concejala de Cultura, Ana Pérez, confirma que tanto la visita del sábado 6 de diciembre a las 17:00 horas, como la del domingo 7 de diciembre, a las 11:00 horas, cuentan con el aforo completo. Ambas suman un centenar de visitantes. Con todo, la edil recuerda a los interesados que durante el fin de semana habrá jornadas de puertas abiertas, así que es posible visitar libremente el cenobio recientemente restaurado.

El sábado el horario de puertas abiertas será de 15:30 a 18:00 horas y, el domingo, de 11:00 a 14:00 horas. Además, el sábado a las 16:00 horas se representará la obra teatral "Pícaros en Cornellana", al igual que el domingo a las 12:30 horas.