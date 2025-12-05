Otro éxito del monasterio de Cornellana: agotadas todas las plazas de las visitas guiadas del fin de semana
El consistorio agradece "la acogida y el interés mostrado" y promete que habrá "nuevas oportunidades" para visitar esta joya cultural
Es tal interés que despierta el monasterio de San Salvador de Cornellana, en Salas, que cada vez que el Ayuntamiento organiza visitas guiadas para conocer el inmueble, las plazas vuelan en cuestión de horas. Ha vuelto a suceder este fin de semana con motivo de la programación prevista durante el puente de la Constitución. Todas las plazas se han cubierto y se ha quedado gente fuera.
"Muchas gracias por la acogida y el interés mostrado con estas visitas, habrá nuevas oportunidades para las personas que os habéis quedado fuera en esta ocasión", señala el consistorio en sus redes sociales.
La concejala de Cultura, Ana Pérez, confirma que tanto la visita del sábado 6 de diciembre a las 17:00 horas, como la del domingo 7 de diciembre, a las 11:00 horas, cuentan con el aforo completo. Ambas suman un centenar de visitantes. Con todo, la edil recuerda a los interesados que durante el fin de semana habrá jornadas de puertas abiertas, así que es posible visitar libremente el cenobio recientemente restaurado.
El sábado el horario de puertas abiertas será de 15:30 a 18:00 horas y, el domingo, de 11:00 a 14:00 horas. Además, el sábado a las 16:00 horas se representará la obra teatral "Pícaros en Cornellana", al igual que el domingo a las 12:30 horas.
- Nuevo límite máximo de 100 kilómetros por hora en autopistas y autovías: así afecta a los conductores asturianos la nueva medida de la DGT
- Fallece un joven motorista de 22 años en Gijón al salirse de la vía en la autovía del Cantábrico
- Un juzgado de Asturias consigue poner fin a las multas de vehículos estacionados con la ITV caducada: 'Es ilegal multar por algo que no es sancionable y no tiene más sentido que la mera recaudación”
- Esta es la fecha en la que abrirá el gran supermercado que inaugurará el área empresarial de Santa Ana en El Entrego
- Giro en la búsqueda de Mari Trini y su bebé en la balsa de Ribadesella: el vehículo hallado no es el esperado y se suspende el dispositivo
- El Supremo bendice al Principado: los alumnos que cursan Religión en Bachillerato deberán quedarse una hora más a la semana en el centro (mientras el resto se va a casa)
- La nueva factoría militar de Indra en Gijón sumará mil trabajadores: 'Ingenieros, técnicos... empleo de calidad
- Del 'municipio peor tratado de Asturias' a unas cuentas 'excelentes': la opinión de los alcaldes de la comarca de Avilés sobre los presupuestos de Asturias