El restaurante ubicado en una casona típica asturiana, frente a un río y en un valle, que esconde el pote entre los top 3 mejores de Asturias

Fabas, chorizo, berzas, patatas, morcillas, lacón y agua. Esos son los ingredientes fijos para la elaboración del pote asturiano, tradicional plato de la región que encandila tanto a residentes como visitantes y que es una de las referencias de la comida lenta y a fuego lento.

Reconocido como uno de los platos estrella del Principado, este manjar enamoratanto a auótctonos como a visitantes.Ahora, un restaurante de Salas ha conseguido ser reconocido en el concurso nacional de mejor pote asturiano, en el que participan más de 40 restaurantes de la región.

El Molín de Salas es finalista del 12.º Campeonato del Mejor Pote Asturiano de España Ciudad de Oviedo. El restaurante, único participante salense en el certamen, inició la andadura el 13 de noviembre, tras varios días evaluando su receta entre los comensales. Finalmente, tras diez días de competición, el Molín recibió la confirmación de su clasificación para la ansiada final, que se celebrará en Oviedo, en la Quinta Abuli, en un evento en el que se darán cita hosteleros y apasionados del tradicional cocido del Principado.

"Ha sido impresionante. Cuando nos lo comunicaron no nos lo creíamos", declaró Adrián Valle, gerente del Molín de Salas, quien recibió la llamada de alcalde salense, Sergio Hidalgo, para felicitarles por la hazaña y para mostrar su orgullo por representar no solo al restaurante y la gastronomía tradicional, sino al concejo.

Durante estos días de campenato, el Molín de Salas ha vendido más de 300 menús, una hazaña "impresionante para un lugar como Salas". "La acogida ha sido impresionante por parte de los comensales", aseguró Valle, que ya mira a la gran cita del 2 de diciembre. "Ahora mismo estamos muy muy emocionados. Nuevamente, empezamos a currarnos el pote para que la gente pueda seguir degustándolo hasta la final. Confiamos en que siga gustando y podamos ganar alguno de los premios", añadió Valle.

El Campeonato de España de Pote Asturiano "Ciudad de Oviedo" coronó este martes, en La Quinta de Abuli, al resturante poleso, que se midió en la gran final a quince establecimientos hosteleros de toda Asturias. En segundo puesto quedó El Molín de Salas y en tercer lugar La Escollera, en San Juan de la Arena (Soto del Barco). En total, al concurso se presentaron medio centenar de restaurantes. El pote perfecto tiene que llevar buen compango, mucha berza y poca faba.