Así valora el alcalde de Salas la aportación al concejo en los presupuestos regionales de 2026: "Escasa"
"Estoy un poco decepcionado porque pensé que iba a haber más partidas", señala Sergio Hidalgo tras revisar el documento
Esta semana se desveló el documento presupuestario del Principado para 2026 y en él figuran diferentes obras para el concejo de Salas. En total, sumando las partidas con asignación directa, el concejo podría recibir en torno a 1,1 millones de euros de los casi 7.000 que conforman el documento en tramitación. A ojos del alcalde salense, Sergio Hidalgo, la aportación regional es "escasa".
La partida más alta es la que se reserva para el saneamiento de La Espina, una obra que ya está en licitación. Para 2026 tendrá un montante de 650.000 euros de la Dirección de Agua. Por su parte, Medio Rural reserva 308.554 euros para acometer el camino de Cueva a Idarga. Asimismo, se recoge una partida de 57.358 euros para actuar en el monte de utilidad pública Monteagudo, en la parroquia salense de Villazón.
En lo que respecta a Vivienda, figuran dos partidas para rehabilitar las antiguas escuelas de Ardesaldo y Lavio y habilitar viviendas. Cada actuación tiene asignado un montante de 79.775 euros.
Centiniegas a Priero, pendiente
"Estoy un poco decepcionado porque pensé que iba a haber más partidas", señala Hidalgo. Lamenta que no haya más asignación en materia de saneamientos y que no se incluya financiación para acometer la mejora de la carretera de Centiniegas a Priero, un compromiso del Gobierno regional dado el mal estado de la vía. "El consejero Alejandro Calvo se comprometió primero en que estaría para este 2025 y después quedó en que en el 2026 estaría hecha", lamenta Hidalgo.
Espera el alcalde que puedan salir adelante más actuaciones para el concejo, a pesar de no aparecer en el presupuesto "con nombres y apellidos". Y añade: "Contaba con más presupuesto y, además, el nivel de ejecución es escaso porque, por ejemplo, los 600.000 euros para el saneamiento de La Espina ya figuraban en los presupuestos de este año".
