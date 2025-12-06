Salas convierte su céntrica plaza en una postal navideña tras el encendido de las luces

Un gran árbol de Navidad situado en la plaza del Ayuntamiento, a su lado un enorme paquete de regalo iluminado a modo de photocall y de fondo la torre medieval iluminada es la imagen de postal que deja el encendido navideño en Salas.

La tarde de este viernes se dio el pistoletazo de salida a la Navidad en Salas con el encendido de la iluminación, lo que animó a los vecinos a salir a la calle para disfrutar de la magia que la decoración navideña aporta a las calles.

Actuación de Jon Ander, en el escenario. / R. D. Á.

Además, el acto de encendido estuvo acompañado por una programación mágica y musical que se desarrolló en la carpa de actividades situada en la plaza.

El encargado de empezar a animar la tarde salense fue Jon Ander, que llevó a la villa una actuación de magia e ilusionismo. Una hora después, los alumnos de la Escuela Municipal de Música amenizaron la tarde para dar paso al momento más esperado, el del encendido de las luces que decorarán Salas hasta el próximo 5 de enero.

Concierto de la Escuela Municipal de Música. / R. D. Á.

Sin duda, uno de los lugares más fotografiados será la propia plaza del Ayuntamiento, con su gran árbol de Navidad natural y la luminosa decoración que lo acompaña.

Puertas abierta monasterio de Cornellana

Además, durante el puente, la actividad continúa en el concejo con la celebración de unas jornadas de puertas abiertas en el monasterio de Cornellana de 15.30 a 18.00 horas el sábado y de 11.00 a 14.00 horas el domingo. Además, habrá la oportunidad de realizar visitas guiadas para conocer los secretos del cenobio. El sábado será a las 17.00 horas mientras que el domingo se celebrará a las 11.00 horas.

El monasterio también será el escenario para representar la obra de teatro "Pícaros en Cornellana", que se podrá disfrutar tanto el sábado como el domingo, a las 16.00 y 12.30 horas, respectivamente.

Para acudir a ambas actividades, que cuentan con plazas limitadas, será necesario inscribirse a través del teléfono 985830988.