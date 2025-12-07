Gran respuesta de público para conocer el monasterio de Cornellana: decenas de visitantes y las 100 plazas de las visitas guiadas completas
La obra teatral “Pícaros en Cornellana”, que se representó en el claustro del cenobio, transportó a los asistentes a la Edad Media durante las jornadas de puertas abiertas organizadas por el Ayuntamiento de Salas
El monasterio de San Salvador de Cornellana, en Salas, se ha convertido en un gran reclamo este fin de semana para el concejo de Salas. El Ayuntamiento ha vuelto a organizar unas jornadas de puertas abiertas y visitas guiadas para conocer el inmueble y la respuesta del público demuestra el interés que hay hacia un monumento que el pasado año llegó a su milenario.
El jueves ya se anunciaba que las plazas para las visitas guiadas, programadas una para el sábado y otra para el domingo, estaban completas, sumando un total de cien personas inscritas para disfrutar de un recorrido explicado por el interior del cenobio para conocer su historia. Unas plazas que se completaron rápido y que se quedaron cortas para la demanda que hay hacia esta actividad, quedando algunos de los solicitantes sin la posibilidad de participar en ella.
No obstante, durante varias horas cada día las puertas del edificio se mantuvieron abiertas para que aquellos que bien no pudieron acceder a la visita guiada por estar el aforo completo o que, por lo contrario, quisieran simplemente pasear por el interior y maravillarse con lo que esconden las robustas paredes de la construcción pudieran hacerlo. Una opción que también ha supuesto un éxito con decenas de visitantes.
Además, ambas jornadas han contado con la representación de la obra teatral “Pícaros en Cornellana” que devolvió al monasterio a la Edad Media con los protagonistas de la historia.
