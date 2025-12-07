El Local Joven de Salas triunfa entre los usuarios: "Ahora podemos reunirnos con más libertad"

Salas ya tiene un local para su juventud, una "petición" que, desde el grupo de adolescencia, se venía reivindicando desde hacía mucho tiempo, tal y como señaló la vicealcaldesa Ana Pérez Feito. El ansiado momento llegó, además, apenas un par de días antes de que el concejo renovase por cuatro años más su vínculo con Unicef como Ciudad Amiga de la Infancia, reconocimiento que Salas mantiene desde el año 2012, lo que ratifica la apuesta del Consistorio por satisfacer las demandas y atender las peticiones de la población infantil y juvenil del territorio.

Juegos de mesa, televisión, una diana con dardos, un pequeño billar… El denominado Local Joven de Salas, ubicado en Doñalir, arrancó el pasado viernes 21 -día de apertura semanal en horario de 17.00 a 22.00 horas- con bastante expectación entre sus usuarios, que mostraron su satisfacción con el resultado.

“Estamos satisfechos. Ahora podemos reunirnos con mayor libertad y tenemos un espacio para nosotros”, señaló Fabián Díaz, uno de los usuarios, de entre 13 y 15 años, que ha encontrado en el Local Juvenil de Salas un escenario “perfecto” para sus tardes del viernes. Junto a él, además, estaban también María Castro, Celia Fernández, Jose Escobar y Lucía Fernández, quienes compartieron la opinión de su amigo: “Solemos juntarnos quince, por lo que tampoco teníamos un lugar en el pueblo donde reunirnos tranquilamente, escuchar música o jugar”. Hasta ahora, las opciones para la juventud salense era escasa: “Solo podíamos ir a algún bar para jugar al billar, pero somos demasiados”.

Fabián Díaz y Celia Fernández, jugando al billar en el local. / Christian García

El nuevo espacio joven llegó tras un año de reclamaciones. La primera, mediante una carta que hicieron llegar al alcalde de Salas, Sergio Hidalgo, al que los usuarios del espacio solo dedicaron buenas palabras. “El alcalde es un máquina. Tanto él como la vicealcaldesa -Ana Pérez Feito- están muy atentos a nosotros y a nuestras peticiones y necesidades”, ratificó Díaz. La primera propuesta que se hizo, la casa del párroco, no logró entusiasmar a los jóvenes, pues ansiaban un espacio donde se sintiesen más independientes.

Finalmente, tras estudiar posibilidades, el Consistorio ofreció una de las salas del Centro de Educación de Personas Adultas, el cual visitaron con algunos miembros del Plan de Infancia, quienes mostraron su aprobación.

Propuestas de ocio

En cuanto a su relación con el Ayuntamiento, los jóvenes reunidos en el local ubicado en Doñalir recordaron que, especialmente en verano, el Consistorio les ofrece varias actividades de ocio, como excursiones -una de sus favoritas-, entre las que se encuentran las realizadas al spa de Gijón o, incluso la peregrinación por el Camino de Santiago. “No podemos quejarnos, tenemos buenas actividades”, reconocieron todos. La atención que reciben por parte de gobierno municipal, explicaron, también se atisba en el propio espacio, donde, al billar aportado por uno de los usuarios, se suman numerosos juegos de mesa o una televisión aportados por el Ayuntamiento.

José Escobar jugando a los dardos. / Christian García

Por otro lado, los jóvenes ya piensan en el futuro. Entre sus planes, se encuentra la posibilidad de llevar una PlayStation al local para poder jugar juntos, entre otros videojuegos, al FIFA -de fútbol- o al Grand Theft Auto. Además, también planean incorporar un karaoke y, si es posible, un billar. Sin embargo, una de sus mayores ilusiones es poder mejorar la comodidad del lugar. “Necesitamos un sofá. Hay uno a la entrada, quizás tengamos que proponer que nos dejen ponerlo aquí”, sopesaron.

Además de la satisfacción de los jóvenes usuarios, estos también señalaron que sus madres y padres están contentos con la medida. “Todos están ilusionados porque ahora tienen claro donde estamos, que es seguro y que nos lo pasamos bien”, destacaron.

"Vamos trabajando poco a poco, poniendo en marcha campus, actividades diversas, encuentros con los centros educativos... Siempre estamos atentos para conocer las actividades o temas concretos que el tejido asociativo y las entidades consideran necesario incidir", declaró Pérez Feito, que recordó que, dos veces al año, el Ayuntamiento se reúne con el Consejo de Infancia, el cual implica a distintas áreas del Consistorio así como la Guardia Civil, tejido empresarial, Observatorio de Infancia y otros colectivos. "De ahí salen problemas que debemos tratar, analizamos la forma de actuar y ponemos en marcha iniciativas", destacó la vicealcaldesa.

Ciudad Amiga de la Infancia

La apertura del Local Joven casi coincidió con la renovación de la consideración de Salas como Ciudad Amiga de la Infancia, lo que provocó la satisfacción del Consistorio. Ana Pérez Feito señaló que esta certificación se otorga por tener planes de infancia activos -este año, Salas elaboró su tercer plan en el que se hizo balance de los objetivos alcanzados durante los últimos años así como los que se esperan alcanzar de cara al futuro-.

"Para nosotros es un pequeño reconocimiento al tiempo que dedicamos con los grupos de participación infantiles y adolescentes", comentó Pérez Feito, que añadió que "ellos son la voz que nos transmite las actividades que quieren hacer además de encuentros conmigo, el Alcalde o técnicos municipales".