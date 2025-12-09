Gran victoria para el Cornellana: se impuso al Raíces por cuatro goles a cero

El Cornellana se impuso al Raíces por cuatro goles a cero en el estadio Raimundo Álvarez, en Castrillón. Un partido “muy serio” jugado con “intensidad y fuerte presión”, apunta el presidente del club, Michel Prieto, que asegura que el equipo del concejo salense consiguió dominar el juego durante la primera parte. De este modo, se llegó al descanso con una ventaja de dos goles marcados por Adán Fernández, Antonio Rodríguez.

Un juego que se repitió en la segunda parte, donde el Cornellana volvió a marcar dos goles, está vez los goleadores fueron César Rodríguez y Javier González. Así, el Cornellana se mantiene en la segunda posición de la tabla (en tercera Asturfútbol).

El equipo ya tiene la vista puesta en el próximo fin de semana cuando el Vistalegre volverá a vivir un derbi salense, ya que les toca enfrentarse a la UD La Espina. “Un partido que a buen seguro será apasionante, como lo fueron los anteriores enfrentamientos, donde nunca hubo un vencedor claro. Siempre son partidos muy abiertos e intensos que se pueden decantar para cualquier lado”, analiza Prieto.

Derrota de La Espina

Por su parte, La Espina cierra un fin de semana con una derrota frente al Real Tapia en casa, en el campo Nuevo Ranón. El marcador se cerró con un 0-1.

El club argumenta que llegaron al partido condicionados por las numerosas bajas en la plantilla. “Eran los tapiegos quienes llevaban la iniciativa, pero les costaba encontrar espacios y penetrar nuestra defensa”, asegura La Espina.

Un momento del partido de La Espina contra el Real Tapia. / UD La Espina

El gol llegó al inicio de la segunda parte. La UD La Espina considera que fue “remate desde una posible posición antirreglamentaria golpeó en el poste, después en el talón de Varela y terminó abriendo el marcador para los de Tapia, un golpe duro, injusto, pero que no nos rompió”.

“A pesar de la derrota, estamos muy orgullosos del trabajo del equipo, que dio la cara en un partido que se presentaba complicado y no bajó los brazos en ningún momento”, aseguran.

Por su parte, el Salas no jugó el partido contra el Belmonte, que se aplazó al domingo 4 de enero a las 12.00, en El Zagúan (Salas).