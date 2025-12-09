Ya puedes escuchar la nueva canción de Juaco Vil, el músico de Cornellana: descúbrelo aquí
Aunque es "pronto" para celebrar el éxito, el primer videoclip está teniendo "buena acogida"
Juaco Vil, el vecino de Cornellana que hace música desde su concejo natal, acaba de publicar el primer videoclip de su próximo disco, "Polémico manual de aterrizaje". El single, "El predicador", puede verse en varias plataformas. Según el músico "todavía es pronto" para valorar, pero la acogida "es buena". El disco, en todo caso, saldrá a la venta el próximo 20 de diciembre.
Vil, repartidor de profesión, es un apasionado de la música. Este es su segundo disco. En 2022 firmó "Asiento y ventanilla", un trabajo con rock clásico y toques country inspirado en otros músicos: José Ignacio Lapido, Los DelTonos y Creedence Clearwater Revival. Como en aquel entonces, la letra y música son suyas. En el trabajo ha contado con las siguientes colaboraciones: Daniel Barrero (batería, de Belmonte), Javier Colero (Avilés), Guillermo Quiroga (Salas), Ramón Rodríguez (Salas), Verónica Rodríguez, Álvaro Bárcena, Óscar López (Grado) y Alberto Collar (Cangas del Narcea).
