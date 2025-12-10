Buenas noticias para Salas: adjudicada (por este montante) la mejora del camino que une Cueva e Idarga
La empresa Desarrollo y Metas, S.L acometerá los trabajos en un plazo máximo de 5 meses
La Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha adjudicado en 279.994 euros las obras de mejora del camino entre Cueva e Idarga, en el concejo de Salas. La administración explica que la empresa Desarrollo y Metas, S.L, "será la encargada de ejecutar los trabajos en un plazo máximo de 5 meses".
El proyecto, añade Medio Rural, "incluye ensanchar medio metro la calzada, hasta alcanzar los cuatro metros; instalar una cuneta de hormigón y mejorar el firme en los 1,2 kilómetros de viales". Con esta mejora, la zona dispondrá de un "acceso adecuado" para las fincas. No en vano, se dispondrá "de un ancho adecuado para el tránsito de vehículos agrícolas y sus aperos", además de mejorar la estabilidad de los taludes y los sistemas de contención, y mejorar el sistema de drenaje.
Medio Rural explica que también "se busca aumentar la capacidad estructural de los caminos, mejorar el pavimento, dotar de protección a los tramos más peligrosos, y asegurar la seguridad vial mediante señalización horizontal y vertical".
La obra "está financiada con fondos de la Unión Europea del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), dentro del Plan Estratégico de la Política Agraria Común".
- Un telesilla averiado, problemas con la telecabina y cañones de nieve que no funcionan: 'Cabreo y desesperación' ante el accidentado inicio de temporada en Pajares
- El rock español pierde a su último titán: muere Jorge Martínez, líder de 'Ilegales', a los 70 años
- Colas en Lidl para conseguir ya el soplador de aire inalámbrico que deja los plumíferos y anoraks de invierno como nuevos después de meterlos en la lavadora: adiós a la secadora
- Emergencias pide a los asturianos de estos concejos que 'cierren ventanas y puertas, y se alejen de cornisas y árboles
- El 'moderno' supermercado que reabre sus puertas en Asturias para alegría de los clientes: 'Incorporan el formato de libre servicio
- Las últimas palabras de Jorge Martínez, líder de 'Ilegales', antes de fallecer: 'Quiero borrar esta parte de mi vida
- Shock por la muerte de Jorge Martínez, líder de 'Ilegales' y 'un gran corazón que jugaba a ser macarra': las sentidas palabras de Víctor Manuel, Loquillo, Dani Martín, Luz Casal, Bunbury, Calamaro...
- Una pareja de menos de 25 años compra una casa de 'más de 40 años abandonada' en el entorno rural asturiano: sin luz, ni fontanería, 'cualquier consejo es bienvenido