Buenas noticias para Salas: adjudicada (por este montante) la mejora del camino que une Cueva e Idarga

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha adjudicado en 279.994 euros las obras de mejora del camino entre Cueva e Idarga, en el concejo de Salas. La administración explica que la empresa Desarrollo y Metas, S.L, "será la encargada de ejecutar los trabajos en un plazo máximo de 5 meses".

El proyecto, añade Medio Rural, "incluye ensanchar medio metro la calzada, hasta alcanzar los cuatro metros; instalar una cuneta de hormigón y mejorar el firme en los 1,2 kilómetros de viales". Con esta mejora, la zona dispondrá de un "acceso adecuado" para las fincas. No en vano, se dispondrá "de un ancho adecuado para el tránsito de vehículos agrícolas y sus aperos", además de mejorar la estabilidad de los taludes y los sistemas de contención, y mejorar el sistema de drenaje.

Medio Rural explica que también "se busca aumentar la capacidad estructural de los caminos, mejorar el pavimento, dotar de protección a los tramos más peligrosos, y asegurar la seguridad vial mediante señalización horizontal y vertical".

La obra "está financiada con fondos de la Unión Europea del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), dentro del Plan Estratégico de la Política Agraria Común".