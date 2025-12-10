Virginia Peña, la madrileña que se enamoró de Asturias (y que estos días guía al turista en Salas)
La bloguera, de 35 años, fundó hace cuatro la página "Asturviajeros", donde descubre los secretos del Principado
Virgina Peña nació en Madrid, aunque eligió Asturias para vivir. Lleva nueve años en el Principado y ya se siente una asturiana más. Y tan enamorada está de la región que se dedica a descubrirla al resto de viajeros. Es la razón por la que hace cuatro años creó la página "Asturviajeros", un blog que tiene unas 54.000 visitas anuales y que ronda los 7.000 seguidores en Instagram donde Salas tiene un lugar especial.
Cuenta Peña, una de las creadoras de contenido de la red Pueblos Mágicos, que si hay un lugar que le robó el corazón es Salas, que también forma parte de la red. "Es mi sitio favorito de Asturias", señala esta bloguera de 35 años, que siente una especial conexión con el Occidente. "Debí nacer aquí en otra vida", bromea.
Formación en turismo
Después de estudiar Historia del Arte empezó a formarse a distancia como técnico superior en Guía de Turismo. Tenía que elegir un lugar para sus prácticas y lo tuvo claro: Salas. "Vivo en Lugones y me hago 62 kilómetros de ida y otros tantos de vuelta porque me encanta estar aquí", precisa la joven, que tiene como tutor al técnico de turismo de Salas, Roberto Carneado. Empezó a trabajar en la oficina el pasado 17 de noviembre y permanecerá en Salas hasta mayo.
Virginia Peña ya había visitado Salas en muchas ocasiones, pero confiesa que estas prácticas le están ayudando a descubrir "secretos históricos" que desconocía. Por su formación en Arte, el patrimonio histórico siempre le ha gustado y Salas tiene mucho que ofrecer en esa materia. "Tiene cuatro monumentos nacionales y eso no lo puede decir cualquier concejo", apunta, al tiempo que destaca el espectacular castillo Valdés-Salas donde se ubica la oficina de turismo. "No hay otro castillo así de bien conservado en Asturias", señala.
Cuenta Peña que Salas está haciendo un buen trabajo en materia turística, si bien aún hay camino por recorrer para que Salas llegue a más visitantes. "Aún es el gran desconocido, quizás por no estar en los circuitos habituales. No tiene el mismo renombre que Cudillero o Llanes, sin embargo, es un lugar precioso que sorprende al visitante. No he visto que se marche descontento", cuenta de su experiencia en la oficina de turismo.
Cuenta la madrileña que Asturias "sorprende siempre" al visitante: "No me llegan cien vidas para descubrir todos los rincones bonitos que tiene". En este sentido, anima a los turistas a salirse de los puntos habituales y dejarse guiar por lugares menos conocidos e igualmente maravillosos.
- Un telesilla averiado, problemas con la telecabina y cañones de nieve que no funcionan: 'Cabreo y desesperación' ante el accidentado inicio de temporada en Pajares
- El gran supermercado que abrirá sus puertas en Asturias después del puente de la Constitución: una promoción especial, un vale de cinco euros por cada diez euros de compra del 9 al 13 de diciembre
- Vuelve a Asturias la gran tienda outlet de marcas Cortefiel, Pedro del Hierro, Women’secret, Levi’s o Jack and Jones, entre otras
- La nueva gran plaza de 2.000 metros cuadrados que está a punto de inaugurarse en el centro de Oviedo
- Colas en Lidl para conseguir ya el soplador de aire inalámbrico que deja los plumíferos y anoraks de invierno como nuevos después de meterlos en la lavadora: adiós a la secadora
- El éxito de un mercadillo navideño en una localidad muy alejada del centro de Asturias que tiene lista de espera: 'Empezamos con 50 puestos y este año tuvimos que cerrar en 100
- Colas en Decathlon para hacerse con la nueva bicicleta de montaña eléctrica que tiene una rebaja de 400 euros por tiempo limitado
- Los restaurantes asturianos, a rebosar de reservas hasta enero, detectan un cambio en las costumbres: 'Ahora arrasan las comidas en vez de las cenas