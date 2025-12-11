Más de 50 establecimientos de Salas, La Espina y Cornellana impulsan una campaña navideña con un premio de 2.000 euros
Medio centenar de establecimientos de la capital salense, Cornellana y La Espina se han sumado a la iniciativa
Medio centenar de establecimientos comerciales de la villa de Salas, así como de las localidades de La Espina y Cornellana se han asociado en una campaña navideña que busca animar las ventas y premiar a la clientela. "Comprar en el concejo de Salas tiene premio" es el eslogan de la propuesta que pone en juego un premio gordo de 2.000 euros para gastar en los negocios participantes, desde bares a peluquerías, pasando por comercios de todo tipo.
La dinámica es sencilla. Con las compras o consumiciones en los establecimientos adheridos a la campaña se entregan boletos para participar en el sorteo del gran premio. El sorteo será el 6 de enero, coincidiendo con la lotería del Niño. El ganador tendrá un mes de plazo para ponerse en contacto con el Ayuntamiento y notificar que posee el boleto ganador.
Los participantes
En La Espina los negocios participantes son Asturceres, Casa El Cándano, Valcor - Agrovaldés, El Ropero, Ferretería El Ferreiro, Agriconstrucción Manuel García, Floristería Yebra, Librería Aguión y La Tienda de Sandra.
En Cornellana participan Oso Rojo, Bazar Cuesta, Minimás Cornellana, Bar Central, El Casino, La Tienduca de Belén, Casa Ricardo, Bar Camper, Librería Chelo y Farmacia María Hernández Díaz.
Por su parte, estos son los participantes de la villa de Salas: Relojería Marcos Álvarez, Tamara- M/T Belleza, Euronics Salas, Calzados Marka, Rizos Lisos, Carajitos del Profesor, Mi Pequeña Despensa, Bar Arábica, Lavandería Fonte Xania, Mapfre Salas, Estanco Am Salas, Bar Restaurante Menéndez, Bar Las Gallinas, Mercería Mónica, Ana Fuertes, Iván Peluqueros, Ibeliss, Menta Salón, Bar La Luciana, Bar El Arco, Ferretería Casa Javier, Administración de Lotería, La Gran Parada, Deportes Villar, Bar El Molín, Manicura Ismenia, Bar Berlín, Nortecontrol, Hotel Castillo Valdés-Salas, Peluquería Yebra, La Tiendina de Jose, Peluquería María Barbón, Cosas, Tecno Cosas y Bar Donde Juan.
