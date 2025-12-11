El espectacular árbol de Navidad de Salas: un "trabajo de artesanía" que ronda los ocho metros de altura
Los empleados municipales se ocuparon del montaje de la estructura a base de ramas de pino y el resultado "está gustando mucho"
El pasado viernes 5 de diciembre Salas encendió la Navidad y mostró a los vecinos la propuesta decorativa para estos días tan especiales. Protagonista del montaje es un enorme árbol de unos ocho metros de altura que preside la plaza del Ayuntamiento y que no es lo que parece.
"Parece natural, pero en realidad es un trabajo de artesanía hecho rama a rama sobre una estructura metálica", explica la concejala de Cultura, Ana Pérez, que ensalza el mérito de los operarios municipales. Fueron ellos, con el jefe de Obras a la cabeza, los encargados de dar forma a esta "idea fascinante".
"Merece la pena"
Emplearon una estructura metálica con forma de árbol usada como adorno en las pasadas Navidades, la recubrieron con una tela verde y ahí fueron ensartando las diferentes ramas de pino, eso sí, natural. "Tiene detrás un montón de horas de trabajo, pero merece la pena por el resultado. Quedó muy bonito y a la gente le está gustando mucho", añade la edil salense.
Cuenta la edil que el montaje se realizó en la nave municipal de La Recta y que se fueron haciendo pruebas para que el resultado del árbol fuera lo más real posible. Después se colocó la decoración y se ubicó en el centro de la plaza. "La ubicación estaba clara", señala Ana Pérez, que opina que la mayor parte de la gente cree que es un árbol natural por su buen aspecto.
El año que viene, cuenta la edil, se intentará aprovechar la poda de los cipreses del entorno del campo de fútbol para confeccionar la estructura, que llega para quedarse.
En marcha la cabalgata
Por otro lado, hace unos días se celebró en el Consistorio una reunión para planificar la cabalgata. La concejala de Cultura explica que la respuesta de las asociaciones ha sido muy buena y que van a colaborar diferentes colectivos para mejorar esta actividad. "Quedará bastante bonita y con novedades", apunta la edil, que muestra el agradecimiento municipal por la implicación de los vecinos.
- Un telesilla averiado, problemas con la telecabina y cañones de nieve que no funcionan: 'Cabreo y desesperación' ante el accidentado inicio de temporada en Pajares
- El rock español pierde a su último titán: muere Jorge Martínez, líder de 'Ilegales', a los 70 años
- Colas en Lidl para conseguir ya el soplador de aire inalámbrico que deja los plumíferos y anoraks de invierno como nuevos después de meterlos en la lavadora: adiós a la secadora
- Emergencias pide a los asturianos de estos concejos que 'cierren ventanas y puertas, y se alejen de cornisas y árboles
- El 'moderno' supermercado que reabre sus puertas en Asturias para alegría de los clientes: 'Incorporan el formato de libre servicio
- Las últimas palabras de Jorge Martínez, líder de 'Ilegales', antes de fallecer: 'Quiero borrar esta parte de mi vida
- Aterriza en Gijón la pastelería más moderna y que será la más grande hasta la fecha: tortitas en forma de osito, gofres de arcoíris o cupcakes en forma de unicornio
- Shock por la muerte de Jorge Martínez, líder de 'Ilegales' y 'un gran corazón que jugaba a ser macarra': las sentidas palabras de Víctor Manuel, Loquillo, Dani Martín, Luz Casal, Bunbury, Calamaro...