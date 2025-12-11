El espectacular árbol de Navidad de Salas: un "trabajo de artesanía" que ronda los ocho metros de altura

El pasado viernes 5 de diciembre Salas encendió la Navidad y mostró a los vecinos la propuesta decorativa para estos días tan especiales. Protagonista del montaje es un enorme árbol de unos ocho metros de altura que preside la plaza del Ayuntamiento y que no es lo que parece.

"Parece natural, pero en realidad es un trabajo de artesanía hecho rama a rama sobre una estructura metálica", explica la concejala de Cultura, Ana Pérez, que ensalza el mérito de los operarios municipales. Fueron ellos, con el jefe de Obras a la cabeza, los encargados de dar forma a esta "idea fascinante".

"Merece la pena"

Emplearon una estructura metálica con forma de árbol usada como adorno en las pasadas Navidades, la recubrieron con una tela verde y ahí fueron ensartando las diferentes ramas de pino, eso sí, natural. "Tiene detrás un montón de horas de trabajo, pero merece la pena por el resultado. Quedó muy bonito y a la gente le está gustando mucho", añade la edil salense.

Cuenta la edil que el montaje se realizó en la nave municipal de La Recta y que se fueron haciendo pruebas para que el resultado del árbol fuera lo más real posible. Después se colocó la decoración y se ubicó en el centro de la plaza. "La ubicación estaba clara", señala Ana Pérez, que opina que la mayor parte de la gente cree que es un árbol natural por su buen aspecto.

El año que viene, cuenta la edil, se intentará aprovechar la poda de los cipreses del entorno del campo de fútbol para confeccionar la estructura, que llega para quedarse.

En marcha la cabalgata

Por otro lado, hace unos días se celebró en el Consistorio una reunión para planificar la cabalgata. La concejala de Cultura explica que la respuesta de las asociaciones ha sido muy buena y que van a colaborar diferentes colectivos para mejorar esta actividad. "Quedará bastante bonita y con novedades", apunta la edil, que muestra el agradecimiento municipal por la implicación de los vecinos.