La capilla de San Roque, en el corazón de Salas, abre este domingo su "belén de belenes"

Salas abrirá las puertas este domingo a su ya popular "belén de belenes". Se trata de una iniciativa de los niños que acuden a catequesis y que confeccionan sus nacimientos con materiales reciclados. Todos ellos se juntan creando una particular instalación navideña que se podrá visitar en la coqueta capilla de San Roque, en pleno centro de la villa.

La capilla abrirá sus puertas el domingo después de misa, en torno a las 12:45 horas. Los interesados podrán visitar los nacimientos creados por los niños con materiales reciclados hasta el 6 de enero. Durante toda la Navidad la capilla se mantendrá abierta durante el día para favorecer las visitas.

Ya van 3.300 euros

Además, cuenta el párroco, Alejandro Sanzo, que se aprovechará este evento para seguir recaudando fondos para la reparación de la puerta del templo, visiblemente deteriorada. La parroquia inició este año una campaña para reunir el capital suficiente para hacer el arreglo en esta capilla antiguamente perteneciente al hospital de peregrinos y que data del siglo XVII.

Sanzo explica que las acciones llevadas a cabo este año han permitido recaudar 3.300 euros de los 4.500 euros que costará sustituir la puerta. "Queda la recta final y siempre cuesta más, pero yo creo que llegaremos", señala el párroco, que anima a acercarse estos días al templo a observar las creaciones de los más pequeños de Salas.